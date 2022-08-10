ES passa a contar com ambulâncias do Samu em todos os municípios

O Espírito Santo é o primeiro Estado do Brasil a ter cobertura do Samu em 100% dos municípios

"Se o município tivesse que bancar sozinho, iria onerar muito o cofre municipal, porque uma ambulância básica custa até R$ 60 mil e uma avançada, até R$ 180 mil. Nesse novo modelo, o Estado entra com 60% do valor do custo per capita do Samu, o que torna viável para as cidades menores", explica Nésio.

"O Samu é muito mais que para o trauma de trânsito: ele atende queimaduras, intoxicações, gestantes em risco, surtos psiquiátricos, fraturas no campo de futebol..."

Cartilha da Secretaria de Saúde do Espírito Santo dá orientação para as pessoas saberem em que casos acionar o Samu, por meio do número 192. Entenda

Ainda segundo o secretário Nésio Fernandes, alguns índices de saúde já começaram a apresentar melhoras devido à expansão. "O Espírito Santo reduziu 30% a mortalidade por AVC entre 2018 e 2021. Isso porque melhoramos a parte das cirurgias, mas também o tempo de chegada até o serviço", conclui. Para acionar o Samu, basta ligar para o número 192.