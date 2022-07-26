Como consultar lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde

decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , em junho deste ano, mudou o entendimento do rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para a cobertura dos planos de saúde.

Com isso, a lista passou a ser taxativa, e as operadoras dos planos não são obrigadas a cobrir procedimentos que não constem na lista. Antes da decisão, mesmo com negativas dos planos, o paciente recorria à Justiça, que determinava a obrigação da operadora para cobrir o procedimento.

Para entender melhor: antes da decisão, o rol da ANS era considerado exemplificativo, ou seja, é aquele que estabelece apenas alguns itens de uma lista. Dessa forma, a relação ficava em aberto para que outros casos fossem inseridos. Já o taxativo, estabelece que a lista é determinada, sem a obrigação de outros procedimentos serem inseridos até que seja atualizada pela ANS.

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) Crédito: Divulgação ANS

A partir dessas mudanças, as decisões judiciais passaram a seguir esse entendimento e muitos pacientes não conseguiram começar ou dar continuidade a um tratamento com a cobertura do plano de saúde

Para usuários de planos, o rol da ANS é básico e não contempla muitos tratamentos, como medicamentos aprovados recentemente, como alguns tipos de quimioterapia oral e de radioterapia, e cirurgias com técnicas de robótica, por exemplo.

FIM DA LIMITAÇÃO DE CONSULTAS E SESSÕES

A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) , como, por exemplo, paralisia cerebral, Síndrome de Down e esquizofrenia.

Com muitas mudanças, os usuários de planos desconhecem quais procedimentos são cobertos pelas operadoras ou como acessar essa lista. Para isso, A Gazeta separou um passo a passo para pesquisar se o procedimento desejado é coberto pelo plano. Veja a seguir: