Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  ANS suspende temporariamente comercialização de 70 planos de saúde
Saúde

ANS suspende temporariamente comercialização de 70 planos de saúde

Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 07:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2022 às 07:22
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, nesta segunda-feira (27), a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de oito operadoras, por causa de reclamações sobre cobertura assistencial. A venda fica proibida a partir da quinta-feira (30) e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhora no desempenho assistencial.
Proibição da venda começa na próxima terça-feira (22).
No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março, foram analisadas 37.512 reclamações. Crédito: Reprodução/Agência Brasil
Segundo a ANS, os usuários atuais dos planos suspensos não serão prejudicados e poderão usufruir do serviço normalmente. As informações são da Agência Brasil.
A suspensão da venda é resultado do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas. A ANS analisa as reclamações sobre descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, ou negativa de cobertura assistencial.
No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março, foram analisadas 37.512 reclamações. Os resultados do monitoramento são divulgados trimestralmente. Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização. Além dos que tiveram a comercialização suspensa, a ANS informou que quatro planos de três operadoras poderão ser vendidos novamente.

VEJA A LISTA DE PLANOS DE SAÚDE SUSPENSOS

UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
  • 485570201 NACIONAL ADESAO POS - ENF
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
  • 468492133 EMPRESARIAL PP ESPECIAL
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
  • 462796102 Amil Blue IV Nacional PJ QP
  • 467747121 STAR - CE
  • 472823148 Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE
  • 472840148 Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE
  • 472930147 Amil 400 QC Nacional R PJCA
  • 472931145 Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA
  • 472932143 Amil 400 QP Nacional R PJCA
  • 472936146 Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE
  • 472937144 Amil 400 QC Nacional R PJCE
  • 472940144 Amil 400 QP Nacional R PJCE
  • 475231157 Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a
  • 475739164 NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA
  • 475741166 NEXT Mun São Paulo QC PJCE
  • 476547168 Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e
  • 477099164 NEXT PLUS RM RJ QC PJCE
  • 478086178 Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a
  • 478088174 Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a
  • 481730183 Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ
  • 481734186 Amil 350 QP Nac R PJ
  • 481895184 Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA
  • 483754191 Amil Fácil S60 QC SP GM PJ
  • 483758194 Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ
  • 483761194 Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ
  • 483762192 Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ
  • 483773198 Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ
  • 483778199 Amil S380 QC Nac R PJ
  • 483779197 Amil S380 QC Nac R Copart PJ
  • 483780191 Amil S380 QP Nac R PJ
  • 483781199 Amil S380 QP Nac R Copart PJ
  • 483802195 Amil S450 QP Nac R PJ
  • 483803193 Amil S450 QP Nac R Copart PJ
  • 483808194 Amil S450 QC Nac R PJ
  • 483814199 Amil S750 QP Nac R PJ
  • 485421207 Amil S750 QP Nac R PJA
  • 485427206 Amil S380 QP Nac R PJA
  • 485429202 Amil S380 QC Nac R PJA
  • 486041201 Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ
  • 486042200 Amil Fácil S40 QC SP GM PJ
  • 486046202 Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ
  • 486834200 Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ
  • 488422211 Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ
  • 488720214 Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
  • 489258215 Unimed Ômega Plus S
  • 483647192 Unimed Singular
  • 468245129 UniPart Alfa 2
  • 467691122 Unimed Alfa 2
  • 467689121 Unimed Personal Quarto Coletivo 2
  • 467687124 Unimed Delta 2
  • 467683121 Unimed Alfa 2
  • 467669126 Unimed Beta 2
  • 467665123 Unimed Personal Quarto Coletivo 2
  • 449970041 Unimed Personal Quarto Coletivo
  • 401809985 Unimed Delta
  • 401808987 Unimed Delta
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
  • 487355206 MOBI 3011E11
  • 482589196 PREMIUM PROMO DF CP - AD - Enf
  • 469161130 PREMIUM PROMO
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
  • 470021130 MEDICAL IND 200
  • 461072095 ORION
  • 456479071 DIAMANTE
  • 456407073 RUBI
  • 474742159 PRIME 300
  • 455072062 PERSONAL REFERENCIADO
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
  • 477621176 BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
  • 488313216 ADVANCE I
  • 488314214 CLASSIC II
  • 488315212 CLASSIC I
  • 489286211 CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados