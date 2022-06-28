ANS suspende temporariamente comercialização de 70 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, nesta segunda-feira (27), a suspensão temporária da comercialização de 70 planos de saúde de oito operadoras, por causa de reclamações sobre cobertura assistencial. A venda fica proibida a partir da quinta-feira (30) e só poderá ser retomada quando as operadoras apresentarem melhora no desempenho assistencial.
Segundo a ANS, os usuários atuais dos planos suspensos não serão prejudicados e poderão usufruir do serviço normalmente. As informações são da Agência Brasil.
A suspensão da venda é resultado do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o acesso dos usuários de planos de saúde às coberturas contratadas. A ANS analisa as reclamações sobre descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, ou negativa de cobertura assistencial.
No primeiro trimestre deste ano, entre os dias 1º de janeiro e 31 de março, foram analisadas 37.512 reclamações. Os resultados do monitoramento são divulgados trimestralmente. Os planos de saúde que deixam de apresentar risco à assistência à saúde são liberados para retomar a comercialização. Além dos que tiveram a comercialização suspensa, a ANS informou que quatro planos de três operadoras poderão ser vendidos novamente.
VEJA A LISTA DE PLANOS DE SAÚDE SUSPENSOS
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
- 485570201 NACIONAL ADESAO POS - ENF
UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
- 468492133 EMPRESARIAL PP ESPECIAL
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
- 462796102 Amil Blue IV Nacional PJ QP
- 467747121 STAR - CE
- 472823148 Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE
- 472840148 Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE
- 472930147 Amil 400 QC Nacional R PJCA
- 472931145 Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA
- 472932143 Amil 400 QP Nacional R PJCA
- 472936146 Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE
- 472937144 Amil 400 QC Nacional R PJCE
- 472940144 Amil 400 QP Nacional R PJCE
- 475231157 Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a
- 475739164 NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA
- 475741166 NEXT Mun São Paulo QC PJCE
- 476547168 Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e
- 477099164 NEXT PLUS RM RJ QC PJCE
- 478086178 Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a
- 478088174 Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a
- 481730183 Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ
- 481734186 Amil 350 QP Nac R PJ
- 481895184 Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA
- 483754191 Amil Fácil S60 QC SP GM PJ
- 483758194 Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ
- 483761194 Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ
- 483762192 Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ
- 483773198 Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ
- 483778199 Amil S380 QC Nac R PJ
- 483779197 Amil S380 QC Nac R Copart PJ
- 483780191 Amil S380 QP Nac R PJ
- 483781199 Amil S380 QP Nac R Copart PJ
- 483802195 Amil S450 QP Nac R PJ
- 483803193 Amil S450 QP Nac R Copart PJ
- 483808194 Amil S450 QC Nac R PJ
- 483814199 Amil S750 QP Nac R PJ
- 485421207 Amil S750 QP Nac R PJA
- 485427206 Amil S380 QP Nac R PJA
- 485429202 Amil S380 QC Nac R PJA
- 486041201 Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ
- 486042200 Amil Fácil S40 QC SP GM PJ
- 486046202 Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ
- 486834200 Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ
- 488422211 Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ
- 488720214 Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
- 489258215 Unimed Ômega Plus S
- 483647192 Unimed Singular
- 468245129 UniPart Alfa 2
- 467691122 Unimed Alfa 2
- 467689121 Unimed Personal Quarto Coletivo 2
- 467687124 Unimed Delta 2
- 467683121 Unimed Alfa 2
- 467669126 Unimed Beta 2
- 467665123 Unimed Personal Quarto Coletivo 2
- 449970041 Unimed Personal Quarto Coletivo
- 401809985 Unimed Delta
- 401808987 Unimed Delta
ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
- 487355206 MOBI 3011E11
- 482589196 PREMIUM PROMO DF CP - AD - Enf
- 469161130 PREMIUM PROMO
SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
- 470021130 MEDICAL IND 200
- 461072095 ORION
- 456479071 DIAMANTE
- 456407073 RUBI
- 474742159 PRIME 300
- 455072062 PERSONAL REFERENCIADO
BIOVIDA SAÚDE LTDA.
- 477621176 BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC
SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
- 488313216 ADVANCE I
- 488314214 CLASSIC II
- 488315212 CLASSIC I
- 489286211 CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO