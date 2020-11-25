ES mantém aulas presenciais suspensas em cidades de risco moderado

Após quase quatro horas de reunião com representantes das escolas particulares e dos professores, o governo do Estado decidiu manter a suspensão das aulas presenciais em municípios com risco moderado para a transmissão do coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) na noite desta terça-feira (24). Com isso, escolas da rede pública e particular de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga - cidades que estão em risco moderado de acordo com o último Mapa de Risco - seguem apenas com atividades remotas. Mas a reabertura não está descartada, uma vez que haverá uma reavaliação da regra pela equipe de governo.
A reunião, que começou por volta das 17h e terminou quase às 21h, aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, e contou a participação de representantes do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Sindicato dos Professores no Espírito Santo (Sinpro), Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado e as Secretarias Estaduais de Governo, Recursos Humanos, Planejamento, Saúde e Educação. O objetivo era discutir o fechamento das escolas nos municípios incluídos no risco moderado para transmissão da Covid-19.
Em nota, a Sedu informou que apresentou dados técnicos da pandemia às entidades, e que a possibilidade de reabertura das unidades de ensino também em municípios de risco moderado está sendo avaliada. Uma nova reunião, desta vez interna e com a participação do governador Renato Casagrande, será realizada nesta quarta-feira (25) para uma definição sobre o tema. Confira a nota na íntegra:
"A Secretaria da Educação informa que durante a reunião realizada na noite desta terça-feira, o Governo do Estado apresentou dados técnicos e científicos do cenário da pandemia no Espírito Santo e da situação das escolas. Participaram do encontro: Ministério Público, Sinepe, Sinpro, Sindiupes e Sindipúblicos. É avaliada a possibilidade de reabertura das unidades de ensino também em municípios de risco moderado. Uma nova reunião será realizadas amanhã (quarta) com todos os membros da Sala de Situação e o governador Renato Casagrande, para uma definição".
"EXPECTATIVA BOA", DIZ SINDICATO DE ESCOLAS PARTICULARES
Apesar de nenhuma decisão ter sido tomada durante o encontro, o presidente do Sinepe, Moacir Lellis, disse que a expectativa da entidade é que o governador Renato Casagrande autorize o retorno das aulas presenciais para escolas de municípios em risco moderado na próxima sexta-feira (27).
A reunião foi muito produtiva. Por dados científicos, as escolas podem funcionar em municípios de risco moderado, como apresentado pelo secretariado. Mas a decisão é do governador. Estamos na expectativa que as escolas possam funcionar com as aulas presenciais nos municípios de risco moderado. A expectativa é boa, destacou.
SINDIUPES É CONTRA
Em contato com a reportagem, representantes do Sindiupes, que também participaram do encontro, afirmaram que a entidade está contra a proposta. O Sindiupes colocou posicionamento contrário à mudança de regras, disse a diretora da entidade, Noêmia Simonassi.
ESCOLAS FECHADAS DESDE SEGUNDA (23)
O anúncio da suspensão das aulas presenciais nas escolas em cidades de risco moderado foi feito na última sexta-feira (20), durante pronunciamento do governador Renato Casagrande. Com isso, as escolas de Vitória, Cariacica, Viana e Barra de São Francisco tiveram que voltar ao ensino remoto nesta segunda-feira (23). Ecoporanga já estava em risco moderado e com as aulas presenciais suspensas.
No domingo (22), pais de alunos realizaram uma carreata pelas ruas de Vitória contra as medidas de suspensão das aulas presenciais anunciadas pelo governador. O ato foi organizado pelas redes sociais em grupo formado por cerca de 500 pais.
Responsáveis pelos alunos e proprietários de escolas particulares reclamaram que o bloqueio de atividades restringiu o setor educacional - que, segundo eles, respeita os protocolos de segurança determinados pelo governo -, mas que não foi atrelado a outros setores comerciais.
O Sinepe demonstrou indignação diante da decisão, e afirmou que esperava um desfecho positivo por parte do governo na reunião desta terça.