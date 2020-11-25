ES mantém aulas presenciais suspensas em cidades de risco moderado

Alunos da Escola Major Alfredo Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória. Auals presenciais estão suspensas na Capital Crédito: Carlos Alberto Silva

A reunião, que começou por volta das 17h e terminou quase às 21h, aconteceu no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória, e contou a participação de representantes do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe), Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Sindicato dos Professores no Espírito Santo (Sinpro), Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado e as Secretarias Estaduais de Governo, Recursos Humanos, Planejamento, Saúde e Educação. O objetivo era discutir o fechamento das escolas nos municípios incluídos no risco moderado para transmissão da Covid-19.

Em nota, a Sedu informou que apresentou dados técnicos da pandemia às entidades, e que a possibilidade de reabertura das unidades de ensino também em municípios de risco moderado está sendo avaliada. Uma nova reunião, desta vez interna e com a participação do governador Renato Casagrande, será realizada nesta quarta-feira (25) para uma definição sobre o tema. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria da Educação informa que durante a reunião realizada na noite desta terça-feira, o Governo do Estado apresentou dados técnicos e científicos do cenário da pandemia no Espírito Santo e da situação das escolas. Participaram do encontro: Ministério Público, Sinepe, Sinpro, Sindiupes e Sindipúblicos. É avaliada a possibilidade de reabertura das unidades de ensino também em municípios de risco moderado. Uma nova reunião será realizadas amanhã (quarta) com todos os membros da Sala de Situação e o governador Renato Casagrande, para uma definição".

"EXPECTATIVA BOA", DIZ SINDICATO DE ESCOLAS PARTICULARES

Apesar de nenhuma decisão ter sido tomada durante o encontro, o presidente do Sinepe, Moacir Lellis, disse que a expectativa da entidade é que o governador Renato Casagrande autorize o retorno das aulas presenciais para escolas de municípios em risco moderado na próxima sexta-feira (27).

A reunião foi muito produtiva. Por dados científicos, as escolas podem funcionar em municípios de risco moderado, como apresentado pelo secretariado. Mas a decisão é do governador. Estamos na expectativa que as escolas possam funcionar com as aulas presenciais nos municípios de risco moderado. A expectativa é boa, destacou.

SINDIUPES É CONTRA

Em contato com a reportagem, representantes do Sindiupes, que também participaram do encontro, afirmaram que a entidade está contra a proposta. O Sindiupes colocou posicionamento contrário à mudança de regras, disse a diretora da entidade, Noêmia Simonassi.

ESCOLAS FECHADAS DESDE SEGUNDA (23)