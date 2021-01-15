Fachada do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

Your browser does not support the audio element. ES disponibiliza 10 vagas para receber bebês prematuros de Manaus

O governo do Espírito Santo disponibilizou 10 vagas em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Utins) para receber bebês prematuros internados em hospitais de Manaus, capital do Amazonas, que vive um colapso no sistema de saúde, com falta de oxigênio nos hospitais para atender os pacientes com Covid-19.

Para a Globo News, o Ministério da Saúde informou que já viabilizou 56 vagas para os bebês em seis estados: Espírito Santo, Paraná, Maranhão, Bahia, Rondônia e no Amapá. Minas Gerais e são Paulo também se disponibilizaram em acolher as crianças.

As crianças seriam transportadas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), após uma avaliação de saúde, e seriam acompanhadas pelas mães.

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou a disponibilização das vagas. Veja a íntegra da nota: