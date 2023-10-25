ES dará reajuste a mais servidores da educação após cobrança da categoria

Sala de aula: reajuste salarial de 4% para os professores da rede estadual foi aprovado este mês Crédito: Freepik

governo do Estado pretende encaminhar um Projeto de Lei (PL) à Assembleia Legislativa (Ales) para estender o aumento de 4% concedido ao magistério também para os agentes de suporte educacional (ASE), como merendeiras e servidores do setor administrativo das escolas.

A proposta visa a atender a reivindicação da categoria, excluída do texto aprovado pelo Legislativo no último dia 16 . A concessão dessa correção salarial foi confirmada pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

O assunto foi discutido em reunião realizada na segunda-feira (23), que contou que a presença do governador Renato Casagrande (PSB), do secretário chefe da Casa Civil, Davi Diniz, do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, e do deputado estadual João Coser (PT). De acordo com as informações da Seger, o impacto do reajuste aos cofres públicos foi calculado em R$ 127 mil por mês e R$ 1,5 milhão ao ano e deve chegar a 935 servidores.

Ainda segundo informações do governo do Estado, a proposta está sob a análise jurídica e somente será encaminhada à Assembleia Legislativa "após todos os trâmites legais e cumprimento do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal".

"O sindicato trabalhou para sensibilizar o governo quanto à importância destes trabalhadores. Na pandemia, por exemplo, esses profissionais continuaram indo aos locais de trabalho, dando suporte a atividades como a distribuição de cestas básicas", disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado (Sindipúblicos), Iran Caetano.

Reajuste dos professores

No dia 16 de outubro, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou o projeto de lei 831/2023 , que dá reajuste salarial de 4% para os professores da rede estadual. Entre os 26.062 contemplados estão os efetivos, aqueles que atuam por designação temporária (DT), aposentados e pensionistas. O impacto financeiro já em 2023 foi calculado em R$ 59,7 milhões de reais a mais na folha de pagamento.

Durante a votação, foi sugerida a inclusão de uma emenda ao projeto para beneficiar também os agentes de suporte educacional. A proposta foi recusada pelos parlamentares. Mas, desde então, a categoria manteve a mobilização para a apresentação de um novo projeto que estenda o reajuste a outros servidores da Educação.