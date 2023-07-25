Clima pré-eleitoral marcou assinatura de projeto que reajusta salário dos servidores de Vitória nesta terça-feira (25) Crédito: Ednalva Andrade

O prefeito afirmou que o objetivo era conceder um índice maior de reajuste aos servidores do Executivo, mas fechou nesse percentual devido à perspectiva de perda de receita na Capital com a aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional

Cerca de 17 mil servidores municipais devem ser beneficiados, entre ativos e inativos. A concessão do aumento vai gerar um impacto financeiro nas contas da prefeitura de R$ 23 milhões em 2023, além de R$ 58 milhões em 2024 e de R$ 61 milhões em 2025. Já o impacto do aumento para os servidores do Legislativo municipal ainda não foi informado.

Para começar a valer, os reajustes precisam ser aprovados pela Câmara de Vitória . O projeto de lei do Executivo foi assinado pelo prefeito durante a coletiva e, em seguida, encaminhado ao Legislativo. A expectativa é de que a votação das duas propostas ocorra na sessão da próxima segunda-feira (31).

Your browser does not support the audio element. Servidores de Vitória vão ter reajuste de 7% a partir de agosto

Ao ser convidado pelo prefeito para falar durante a coletiva, o presidente da Câmara anunciou que o Legislativo municipal vai garantir a aprovação do reajuste antes de 1º de agosto e que vai conceder aumento também de 7% para os servidores da Câmara de Vitória.

Além de Piquet, vários outros vereadores estavam presentes no anúncio, principalmente os que integram a base aliada de Pazolini. Entre eles, estavam o líder do governo na Casa, Duda Brasil (União), e os vereadores Davi Esmael (PSD), Leonardo Monjardim (Patriota), Luiz Paulo Amorim (Solidariedade), Chico Hosken (Podemos) e Aloisio Varejão (PSB).

Lideranças comunitárias também acompanharam o anúncio, que foi feito na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito, além do deputado estadual Denninho Silva (União). O parlamentar foi convidado pelo prefeito a falar e, em meio a elogios à gestão do aliado, avisou a Pazolini: "Você é meu candidato à reeleição no ano que vem".

O tom político do anúncio do reajuste já havia sido dado, logo no início da reunião, pelo secretário municipal de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, ao apresentar um quadro comparativo dos reajustes concedidos aos servidores nos oito anos da gestão anterior, do ex-prefeito Luciano Rezende (Cidadania), e os aprovados durante a administração do atual prefeito. Ele afirmou que, enquanto na gestão anterior foram mais de 54% de inflação acumulada no período, os índices concedidos aos servidores ficaram em torno de 20%, patamar atingido pela atual gestão após dois anos e meio, superando a inflação do período.