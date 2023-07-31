Câmara de Vereadores aprova reajuste de 7% para servidores de Vitória

Segundo o projeto enviado à Câmara, o impacto financeiro da concessão do aumento aos servidores do Executivo chega a R$ 23,9 milhões em 2023, passando a R$ 60,4 milhões em 2024. O impacto do reajuste aos servidores do Legislativo ainda não foi especificado, mas recursos virão do caixa da Casa, cujo orçamento será readequado.