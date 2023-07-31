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A partir de agosto

Câmara de Vereadores aprova reajuste de 7% para servidores de Vitória

O impacto financeiro da concessão do aumento aos servidores chega a R$ 23,9 milhões em 2023, passando a R$ 60,4 milhões em 2024

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 13:49

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

31 jul 2023 às 13:49
O aumento de 7% para servidores da Prefeitura de Vitória, anunciado na última semana, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Cerca de 17 mil profissionais devem ser beneficiados, entre ativos e inativos. O reajuste, votado em regime de urgência nesta segunda-feira (31), será válido a partir de agosto e também vale para servidores do Legislativo municipal.
Os reajustes foram aprovados separadamente, e os projetos de lei agora seguem para sanção do prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Câmaras e prefeituras
Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O aumento havia sido anunciado na última terça-feira (25), quando Pazolini afirmou que o objetivo era conceder um índice maior de reajuste aos servidores do Executivo, mas fechou nesse percentual devido à perspectiva de perda de receita na Capital com a aprovação da reforma tributária no Congresso.
Segundo o projeto enviado à Câmara, o impacto financeiro da concessão do aumento aos servidores do Executivo chega a R$ 23,9 milhões em 2023, passando a R$ 60,4 milhões em 2024. O impacto do reajuste aos servidores do Legislativo ainda não foi especificado, mas recursos virão do caixa da Casa, cujo orçamento será readequado.

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