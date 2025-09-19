Entregue há menos de um mês, ciclovia em Vitória alaga e vai passar por reforma

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 17:14
Entregue há menos de um mês em Vitória, a ciclovia da Avenida Jair Etienne Dessaune, no bairro Bento Ferreira, já vai passar por reforma. Com as chuvas dos últimos dias na Grande Vitória, a via para ciclistas — inaugurada em 27 de agosto — começou a alagar devido a problemas no sistema de escoamento da água.
A situação, identificada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (19), vai demandar reparos no trecho que fica entre as avenidas Vitória e Cezar Hilal para garantir a drenagem. O serviço deve começar na próxima semana, segundo Gustavo Perin, responsável pela Secretaria Municipal de Obras (Semob).
Durante a requalificação da avenida, que não foi entregue no prazo estipulado pela prefeitura — maio de 2025 — e teve um custo de R$ 8.050.500,00 aos cofres públicos, o sistema de escoamento da ciclovia ficou confinado em uma área que não permite que a água da chuva vá para a rede de captação, gerando alagamentos durante as chuvas e poças d’água no meio da pista para bicicletas.
“Agora, vamos fazer as aberturas para o escoamento para que a laje (o piso da ciclovia) fique com inclinação suficiente. Vamos verificar a situação e melhorar a estrutura para a água escoar e não ficar confinada ali no meio da ciclovia”, projeta Gustavo Perin, acrescentando que essa reforma não terá custo adicional, estando dentro do valor já anunciado.
Iniciada em março de 2024, a obra para reurbanização de parte da Jair Etiene Dessaune previa o rebaixamento da galeria de esgoto que ficava no meio da avenida, com tampas de concreto que ficavam a 50 centímetros acima do nível da pista de rolamento; a construção da ciclovia e melhoria do tráfego para motoristas e pedestres. A mudança, no trecho entre as avenidas Vitória e Cezar Hilal, era uma solicitação antiga de moradores e comerciantes da região.
O primeiro prazo divulgado pelo Executivo municipal para entrega da obra era maio de 2025, o que não aconteceu. Com o atraso, a gestão da Capital afirmou que a intervenção seria entregue na primeira quinzena deste mês de setembro, prazo que foi antecipado com a inauguração em 27 de agosto.
