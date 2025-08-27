R$ 8 milhões

Após mais de um ano em obras, avenida é reurbanizada e entregue em Vitória

A Jair Etienne é um importante acesso entre avenidas Vitória e Marechal Mascarenhas e estava com um trecho fechado para pedestres, veículos e ciclistas; veja como ficou

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 21:21

Avenida Jair Etienne é reurbanizada em Vitória Crédito: Leonardo Duarte

A Prefeitura de Vitória concluiu as obras de reurbanização da Avenida Jair Etienne Dessaune, que liga as avenidas Vitória e Marechal Mascarenhas de Moraes. A intervenção recebeu investimento de R$ 8.050.500,00. Entre as melhorias realizadas, está o rebaixamento do nível da tampa da antiga galeria de drenagem, o que permitiu a criação de novas faixas de tráfego e garantiu mais segurança para pedestres.

Além disso, uma ciclovia foi implantada no canteiro central, incentivando a mobilidade sustentável.

A obra beneficia diretamente motoristas e moradores dos bairros Bento Ferreira, Ilha Monte Belo, Ilha de Santa Maria, Consolação e Horto, ampliando o número de acessos diretos entre as avenidas Vitória e Marechal Mascarenhas de Moraes. Antes, apenas três vias faziam essa ligação: a rua Dom Bosco, a avenida Paulo Müller e a avenida João Santos Filho.

Segundo a Secretaria de Obras, as intervenções também atenderam demandas do setor de drenagem, com a readequação da estrutura da galeria, garantindo a manutenção da rede de macrodrenagem no local — medida semelhante à realizada entre as avenidas Cezar Hillal e Chafic Murad.

Entrega de obra adiada

A entrega da obra na Avenida Jair Etienne Dessaune havia sido adiada e tinha como novo prazo a primeira quinzena de setembro deste ano. A via passou por intervenção há mais de um ano e tinha previsão inicial de conclusão para maio, o que não foi cumprido.

Em julho deste ano, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, em conversa com a TV Gazeta, afirmou que a concretagem havia finalizada, mas a liberação do tráfego dependia do controle tecnológico da resistência do concreto, por se tratar de uma estrutura especial.

