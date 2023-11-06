Enem 2023: professores do ES avaliam 1° dia difícil, mas com questões atuais

Portões abertos para realização do Enem 2023 na Faculdade Faesa Crédito: Ricardo Medeiros

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem), neste domingo (5), foi avaliado por professores do Espírito Santo como difícil, mas trazendo questões atuais. Entre os temas abordados estavam o conflito em Israel, o papel da mulher na sociedade, racismo e também vários autores contemporâneos. Neste primeiro dia, o caderno de provas trouxe 90 questões de Ciências Humanas e de Linguagens e Códigos, além da prova de redação.

As questões de Ciências Humanas de 2023 tiveram um grau de dificuldade elevado, de acordo com o professor de Sociologia e Filosofia Ezimar Bravin, do Centro Educacional Madan. O principal motivo disso foi que, comparada ao ano anterior, ela demandava mais dos candidatos que apenas interpretação de texto, exigindo maiores habilidades e competências. Com destaque para temas ligados à participação política, ele ressaltou que a prova mostrou "sintonia com o atual governo e pegada democrática".

Em sociologia, o professor dava como certo a temática da democracia, direitos das minorias e participação política. No entanto, a quantidade de questões nessa linha o surpreendeu.

Já a professora de História Alba Silva considerou que o nível de dificuldade foi moderado, principalmente, na parte do componente curricular que leciona. Os tópicos abordados incluíram aspectos como as civilizações pré-colombianas, a economia aurífera na história colonial, a imigração no período republicano, a discussão sobre o racismo estrutural e, de forma inovadora em relação às últimas edições, a inclusão de temas relacionados à ditadura militar.

“A prova abordou temas relevantes para a estrutura sociopolítica atual, com foco especial no contexto brasileiro. Além de avaliar a capacidade de interpretação, o Enem 2023 exigiu dos candidatos a análise crítica e a compreensão das dinâmicas sociais no Brasil. No geral, a prova estava bem elaborada, apresentando um conteúdo diversificado e multidisciplinar”, disse.

A professora de Português Marina Monteiro avaliou que a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias teve o objetivo de analisar os participantes em suas habilidades e competências relacionadas à interpretação de texto, à análise do discurso e às funções sociais dos gêneros textuais. Ela destacou que a prova deste ano trouxe mais textos de autores contemporâneos como Itamar Vieira Jr., Jarrid Arraes, Conceição Evaristo, Roberta Estrela D’Alva, entre outros, sem, contudo, deixar de fazer referência a autores como Olavo Bilac, Rui Barbosa, Guimarães Rosa e Mário de Andrade.

“A edição 2023 do Enem contemplou temas atuais da sociedade brasileira como a influência da tecnologia e o racismo. Entretanto, destaca-se a abordagem de temas ligados às questões de gênero e ao papel da mulher na sociedade — temática presente também na proposta da redação”, explicou.

“Não é um tema que é trabalhado frequentemente pelos professores de redação na sala de aula. Neste ano, as apostas foram conflitos globais e inteligência artificial, por exemplo. Mas a tradição do Enem mostra que o exame nunca seleciona temas da moda”, explica o professor de Língua Portuguesa Thalles Zaban, que ensina na EEEM Doutor Francisco Freitas Lima, em Vila Velha.

O estudante Stefano Carvalho Guimarães, 17 anos, achou a prova tranquila e acredita que irá conseguir uma boa nota para cursar história na Universidade Federal do Espírito santo (Ufes). Ele conta que sua maior dificuldade foram com as questões finais da prova de linguagens por conta das palavras difíceis no enunciado, mas que está muito confiante na prova de redação.

“Eu achei o tema da redação muito bom, eu tinha treinado vários temas e esse ficou de fora, mas consegui fazer muito bem. Dava pra citar a constituição e abordar muitos temas atuais na construção da redação. Estou esperançoso com a minha nota e acho que na redação consigo no mínimo uns 850”, conta Guimarães.

Já a prova de Língua Inglesa, como ressaltou a professora de Inglês Cristiana Bravim, teve diversidade de gêneros textuais e questões envolvendo diversidade e refugiados voltaram a aparecer no Enem 2023.

Como foi o primeiro dia do Enem 2023?

Em outro local, um grupo de jovens organizou uma oração pelos estudantes que iriam prestar o exame. O líder do grupo é o Pedro Pimentel, 18 anos, que cursa Ciência da Computação em uma faculdade de Vila Velha. . Além das preces, o grupo também distribui água para os candidatos. “Trazer o amor de Deus para os jovens, adolescentes que vão fazer a prova, que eles consigam fazer a prova da melhor forma possível”, disse Pedro.

Como todo ano, os portões fecharam pontualmente às 13h30 e teve candidato que chegou às 13h31. Com um minuto de atraso, Bredley Bremenkamp Barbosa, de 19 anos, perdeu a prova. Morador de São Pedro, em Vitória, o jovem chegou quando o portão da Faculdade Faesa, no bairro Monte Belo, já estava fechado. Ele disse que o atraso ocorreu devido ao trânsito.

Nesse primeiro dia do Enem 2023, a história de alguns candidatos se destacou, como a do ajudante de mecânico Enoque Nascimento que está em sua sétima tentativa. "Eu costumo brincar que enquanto você está vivo, você ainda tem chance de fazer o que quer. A oportunidade tá aí e você tem que agarrar ", conta o capixaba. Outro que acredita na filosofia de nunca desistir é o operador de máquinas Ronildo Coimbra, de 57 anos, que anteriormente, iniciou Engenharia Metalúrgica e Engenharia Civil, mas trancou por conta do nascimento dos filhos. Dessa vez ele tentou Geologia e estudou por conta própria para fazer a prova.

“Gostei muito da prova, sempre me dei muito bem em redação” disse Coimbra, ressaltando que seu desejo não é entrar em uma faculdade porque isso ele já fez e sim sair com uma. Ele também deu um conselho para a sociedade: “Não desista, porque é muito bom. Estar dentro de uma faculdade, adquirir conhecimento sempre é bom”.

O primeiro dia do Enem 2023 foi encerrado às 19h. Faltando poucos minutos para encerrar, Ana Gonçalves Nogueira, 17 anos, entregou sua prova. Ela foi uma das últimas a sair e também uma das últimas a entrar. Apesar de já ter cursado a prova três vezes como treino, a estudante, que sonha em ser médica, teve um contratempo. Ela descobriu, 20 minutos antes da prova começar, que seu local de prova havia sido alterado: da Multivix para a Faesa. Com apenas dois minutos sobrando, ela conseguiu entrar.