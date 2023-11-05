Enem: jovens fazem oração para candidatos em local de prova em Vitória

Pedro Pimentel, 18 anos, já fez Enem e agora cursa Ciência da Computação em uma faculdade de Vila Velha. Ele é líder de um grupo de jovens que oram pelos estudantes que vão fazer Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Além das preces, o grupo também distribui água para os candidatos que forem realizar a prova.

“Trazer o amor de Deus para os jovens, adolescentes que vão fazer a prova, que eles consigam fazer a prova da melhor forma possível”, disse Pedro. A prova do Enem é realizada neste domingo (5), das 13h30 às 19h, com questões de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e redação. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. A prova começa às 13h30 e vai até as 19 horas.