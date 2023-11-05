Enem: professores, familiares e até cães dão apoio a candidatos no ES

No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) familiares, professores e até cães de candidatos marcaram presença nos locais de prova antes da abertura dos portões para dar apoio aos estudantes. No Colégio Estadual, em Vitória, a estudante Letycya Cardoso Teodoro Silva foi acompanhada da família e até de seus dois cachorros. Ela vai tentar uma vaga em Direito, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Já Daniel Júnior de Faria Rocha, de 17 anos, vai fazer o Enem para tentar Ciências da Computação. É a segunda vez que faz a prova e antes da abertura dos portões, teve a companhia de professores. “Muito estresse, chega no final do ano parece que você quer largar tudo e desistir, mas o que importa é a perseverança e a vontade de querer passar em uma federal”, disse Daniel.
Um dos professores que acompanhou Daniel foi Leopoldo Gollner, que dá aula de História e Filosofia no Colégio Sagrado Coração de Maria. “A gente acompanha a preparação deles o ano todo. Nesse momento é interessante a gente estar junto com eles pra que eles possam se sentir abraçados. Se a gente acompanha a preparação o ano todo é muito justo que a gente esteja aqui pra poder oferecer uma palavra de carinho, uma palavra de motivação”, relata Leonardo.