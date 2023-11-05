Enem: professores, familiares e até cães dão apoio a candidatos no ES

Já Daniel Júnior de Faria Rocha, de 17 anos, vai fazer o Enem para tentar Ciências da Computação. É a segunda vez que faz a prova e antes da abertura dos portões, teve a companhia de professores. “Muito estresse, chega no final do ano parece que você quer largar tudo e desistir, mas o que importa é a perseverança e a vontade de querer passar em uma federal”, disse Daniel.