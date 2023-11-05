Mãe de 2 filhos, supervisora de caixa faz sua quarta tentativa no Enem

Moradora do bairro São Cristovão, em Vitória, Syrlene Alves tem 39 anos e vive a realidade de muitas mulheres brasileiras: a dupla jornada. Além de ser mãe de duas crianças, trabalha como supervisora de caixa. Neste domingo (5) ela fez sua quarta tentativa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. E mesmo com pouco tempo para estudar, ela não achou a prova difícil.

O tema da redação, principalmente, Syrlene considerou perfeito por abordar uma realidade que ela conhece bem. “O tema fala sobre a mulher brasileira e das responsabilidades que nós temos. É muito importante pra dar visibilidade a todas nós. Eu sou mãe e trabalho fora, então falar sobre a entrada das mulheres no mercado de trabalho é fundamental”. Apesar de ainda não saber que curso deseja fazer, conta que sua primeira opção é fazer um curso técnico na área de gestão de recursos humanos.