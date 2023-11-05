Pela sétima vez, ajudante de mecânico faz a prova do Enem 2023

Enoque Nascimento Crédito: Vitor Gregório

"Eu costumo brincar que enquanto você está vivo, você ainda tem chance de fazer o que quer. A oportunidade tá aí e você tem que agarrar ", conta o capixaba Enoque Nascimento, 29 anos, que prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 pela sétima vez neste domingo (5).

Pai solteiro e ajudante de mecânica, Enoque Nascimento nunca prestou uma faculdade, mas tem vontade. Sobre a prova, apesar de ter estudado sozinho, achou tranquila. Ele só não sabe ainda qual das duas carreiras pretende escolher, está dividido entre direito ou publicidade.

Como Nascimento, neste primeiro dia de exames, 73.739 pessoas fizeram o Enem no Espirito Santo. Nesse primeiro dia, eles fizeram os exames de redação, questões de Ciências Humanas e de Linguagens e Códigos. No segundo dia, próximo domingo (12), serão as de Ciências da Natureza e Matemática.