Mãe faz Enem para apoiar filha que luta por uma vaga na USP

Larissy Alves, de 52 anos, é professora universitária de psicologia e pedagogia na Ufes, fez Enem Crédito: Vitor Gregório

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi marcado pelo apoio familiar, em Vitória. Larissy Alves, de 52 anos tinha uma motivação a mais neste domingo (5): dar apoio a filha, que está no primeiro período de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e almeja uma vaga na Universidade de São Paulo (USP).

Larissy já possui uma graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), um mestrado em Psicologia pela PUC de Campinas e um doutorado em Educação pela Ufes, mas sua motivação para realizar o Enem vai além do acompanhamento da filha: ela busca uma terceira graduação em Letras/Português.

A mãe, que fez a prova na Faesa, em Vitória, elogiou a qualidade da prova e destacou a presença de teóricos conhecidos por ela. “Achei a prova muito bem escrita. Tinham vários teóricos que eu já conhecia, como Paulo Freire e Carolina de Jesus. A prova estava show de bola. Meu primeiro vestibular na vida foi em 1989. É muito diferente”. Larissy professora há mais de 20 anos.