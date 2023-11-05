Enem 2023: após 2 horas, alunos deixam local de prova

Após 2 horas do primeiro dia de exame do Enem 2023, às 15h30 os participantes foram liberados para deixar as salas. Seis minutos depois, Jonas Bastos, 16 anos, deixou o local. Ele prestou a prova no Colégio Estadual, em Vitória, e a avaliou como fácil. Apesar da velocidade, acredita que tirou uma nota boa e adorou o tema da redação. “Eu estudei vários aspectos sobre isso. O engraçado é que eu até fiquei rindo na hora porque caiu exatamente o que eu estudei”.

Rafael Izento, 17 anos, morador do bairro Santa Lúcia, fez a prova na Multivix, como treineiro, pela segunda vez. Conta que achou o exame tranquilo e que gostou do tema da redação. E por ser um treino, não estava tão nervoso, assinalando que no próximo ano vai se dedicar para passar em Medicina, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). “Achei o tema da redação interessante, mas não estava fácil. As matérias que eu já sabia , consegui fazer com tranquilidade, mas o resto deixei para o final. Ano que vem quero estudar pra em Medicina, na Ufes”.

Já o Vitor Morissini, 16 anos, também prestou exame como treineiro, sendo um dos primeiros a sair na Faculdade Estácio de Sá. Ele achou a redação difícil, mas o resto da prova considerou fácil.