Torcida especial para estudante de enfermagem  que sonha em ser médica

Victoria de Oliveira e sua famila. Crédito: Leiriane Santana

Victória de Oliveira, 20 anos, moradora da Praia do Canto, em Vitória já cursa faculdade de enfermagem, mas seu sonho é ser médica. E é por ele que ela realizou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 neste domingo (5) e contou com uma torcida super especial: a mãe Mirian e o irmão Wagner, que a levaram para fazer a prova e ficaram aguardando a sua saída.

“Eu fiz o Enem em 2020 e foi uma bagunça por causa da pandemia, mas esse ano eu achei muito mais tranquilo. Mesmo sem tempo pra estudar tanto por conta da faculdade, achei que me saí muito melhor” conta a estudante que também acredita ter ido muito bem na redação.

Neste primeiro dia de exame, os participantes fizeram uma prova de redação e 90 questões entre Ciências Humanas e Linguagens e Códigos. No próximo domingo (12), serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.