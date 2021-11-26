Enem 2021: Rua de Lazer suspensa em Vitória e reforço na segurança

Movimentação de estudantes na chegada do Enem 2021 na Faesa no dia 21 Crédito: Ricardo Medeiros

A prova será aplicada em mais de 230 escolas no Estado. Com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas em função do Enem , também foram estabelecidas estratégias para facilitar o trânsito até os locais de prova.

Em Vitória, a Rua de Lazer será suspensa no domingo. Com isso, o trânsito na Avenida Dante Michelini e na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) estará livre para os carros e ônibus circularem. As ciclofaixas vão funcionar normalmente.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) disponibilizará 25 ônibus extras nos terminais de integração para atender um eventual aumento de demanda de alguma linha, por conta das provas.

VITÓRIA

Em Vitória, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que a Guarda Civil Municipal terá agentes dando apoio durante o Enem nos seguintes locais de prova:

Faculdade Estácio de Sá (Jardim Camburi);

EEEM Renato Pacheco (Jardim Camburi);

EMEF Eunice Pereira Silveira (Tabuazeiro);

EMEF Suzet Cuendet (Maruípe); e

EMEF Maria Leonor Pereira (Santa Lúcia).



Já os agentes de Trânsito estarão na Estácio de Sá (Jardim Camburi), na FAESA (Ilha de Monte Belo) e no Salesiano (Forte São João).

A rua de lazer será suspensa no domingo. “A fim de preservar as melhores condições de fluxo no trânsito nas vias da Capital, a Prefeitura de Vitória suspendeu as interdições viárias das Ruas de Lazer da Avenida Dante Michelini e da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Centro), nos dias 21 e 28/11/21, em virtude da aplicação de provas do Enem. As ciclofaixas vão funcionar normalmente.”

VILA VELHA

A prefeitura informou que oito escolas que servirão como locais de prova terão apoio da Guarda Municipal da cidade. São elas:

UMEF Prof Rubens José Vervloet Gomes (Vila Olímpica), Soteco;

UMEF Irmã Feliciana Garcia,. Ilha dos Ayres;

UMEF Marina Barcellos Silveira, Araçás;

UMEF Maria Luiza dos Santos Vellozo, Guaranhuns;

UMEF Mikeil Chequer,. Boa Vista II;

UMEF Antônio Bezerra de Farias, Vila Garrido;

UMEF Profª Nice de Paula A. Sobrinho, Boa Vista II;

UMEF Rubem Braga, Boa Vista I.



Para os dias de prova, a Guarda contará com reforço de pessoal de 40%, dispondo de agentes em patrulhamento a pé em cada uma das oito escolas relacionadas. Terá ainda parte do efetivo disposto nos principais corredores viários da cidade.

SERRA

A Secretaria de Defesa Social esclareceu que, assim como no dia 21, no dia 28 a Guarda Municipal, o videomonitoramento e o departamento de trânsito vão funcionar de forma integrada. Serão 50 agentes atuando nas escolas, 10 agentes de trânsito nas ruas além de seis viaturas.

A central de videomonitoramento também vai observar as escolas que possuem o equipamento instalado nas proximidades, e o efetivo do Departamento de Operações de Trânsito será reforçado. A princípio, não haverá mudança no trânsito da cidade.



CARIACICA

A prefeitura informou que estará em operação nos dias do ENEM conforme programação direcionada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública.

O QUE DIZ A SESP

Ao todo, cerca de 700 integrantes das forças policiais realizarão a segurança dos locais de prova, além da escolta e guarda do exame. Mais de 230 escolas vão receber alunos e a logística de transporte dos materiais vai ser feita pelos Correios, com escolta da PMES na saída do centro de distribuição para os locais de prova e no retorno dos exames ao local de depósito.

Em relação às questões de trânsito, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) vai realizar os trabalhos de orientação nos locais em que atua. Nas localidades onde o tráfego de veículo é municipalizado, esse trabalho vai ficar a cargo das Guardas Municipais.

A Sesp contará com o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), que estará aberto para coordenar e monitorar todas as atividades de inteligência, visando a garantir a realização segura da prova.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, informou que Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Civil do Espírito Santo e Guardas Municipais vão atuar em conjunto com o governo federal, para oferecer segurança não só dos locais onde os exames serão aplicados, mas também onde as provas ficarão guardadas até a distribuição, incluindo o transporte e a escolta.