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Economia

Empresas e indústrias do Sul têm boas expectativas no pós-pandemia

Após as incertezas com a pandemia do novo coronavírus, gestores de empresas se adaptam e vivem boas expectativas para o futuro

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:28
Beneficiamento de rochas no Estado emprega mais de 120 mil pessoas em todo Estado
Beneficiamento de rochas no Estado emprega mais de 120 mil pessoas em todo Estado Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
A pandemia do novo coronavírus trouxe desafios para a economia que seguia com boas expectativas para 2020. Empresas e indústrias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tiveram que repensar a forma de atender e chegar até os clientes. O momento foi de incertezas, mas os gestores, agora, com a flexibilização dos setores econômicos, vivem boas expectativas para o pós-pandemia.
Em março, por conta do risco de transmissão da doença, medidas de segurança foram adotadas pelos órgãos de saúde pública. Uma delas foi estabelecer regras na abertura das empresas e promover o distanciamento social. Um dos setores que sofreu este impacto foi o segmento de beneficiamento de rochas.
O setor de rochas veio de 2019 com boa expectativa para este ano, de engrenar e o Sicoob Credirochas teve um papel muito grande na participação no setor e nas empresas correlatas, contribuindo para este arranjo. Março e abril, com a pandemia, foram meses de grande aflição e principalmente, para o setor de rochas. Agora a expectativa é de retomada para o segundo semestre, dar suporte financeiro necessário aos clientes e fechar o ano com resultado favorável, disse o presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado.

ADAPTAÇÃO

Se para alguns negócios a pandemia freou os mercados, para outros abriu oportunidades. Foi o caso dos supermercados, que aumentaram as vendas. Prova disso são os itens essenciais na mesa do brasileiro, que não pararam de ser produzidos.
Tivemos que aprender a lidar com o assunto, com nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Por ser um fabricante de alimentos, tivemos uma situação promissora, com as pessoas em casa, que passaram a comer mais. O movimento que não houve nos bares e restaurantes, compensou na venda dos supermercados que continuaram abertos, conta Ronalson Vargas, gerente de Recursos Humanos da Cofril, empresa do ramo frigorífico da Região Sul.
Outra empresa que se adequou a nova realidade é a Uniaves - frigorífico de abate de frangos, situado em Castelo. Nós trabalhamos com aves, que tem um ciclo longo e não tem como parar. Fazemos parte de uma cadeia essencial. Nos adaptamos e aprendemos a como cuidar de nosso funcionário, nosso bem maior. Nos adequamos ao mercado, fazendo novos arranjos em toda logística para manter o abastecimento. Desde abril até hoje estamos aprendendo, disse o  diretor de operações da Uniaves, Claudemir Alessi.

PLANEJAMENTO

Com a aceleração da propagação da Covid-19, os hospitais se tornaram locais extremamente importantes nessa pandemia. Em todo o Estado mais de 100 mil pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus e mais de três mil pacientes morreram. A corrida para preparar leitos de UTI teve que ser mais rápida.
O planejamento para 2020 era a inauguração da nova unidade hospitalar, mas por conta da pandemia, adiantamos esse cronograma e inauguramos em março. Conseguimos com isso garantir mais 129 leitos, 20 leitos de terapia intensiva e uma unidade de diagnóstico da mais alta complexidade. A partir daí um comitê de crise foi montado para dar o melhor atendimento possível aos nossos clientes, ressaltou o presidente da cooperativa médica Unimed Sul Capixaba, Leonardo Baptista.

MARCAS

Em um período delicado para essas empresas, estar presente na rotina e na memória do consumidor é ainda mais importante. Esse ano, o Prêmio Gazeta Empresarial irá lembrar das marcas que se destacaram entre os consumidores. Serão 100 segmentos premiados nesta quarta-feira (26), na 19ª edição do evento, uma iniciativa da TV Gazeta Sul.
Fotos troféus Gazeta Empresarial Cachoeiro
Troféus Prêmio Gazeta Cachoeiro Crédito: Wallace Hull
Neste ano, a celebração para conhecer os ganhadores será diferente e todos poderão participar. O evento será transmitido pela internet no site de A Gazeta, a partir das 20h. O evento também traz uma palestra com o ex-técnico de vôlei e campeão olímpico, Bernardinho. A apresentação terá como tema a liderança para promover conquistas.
O Prêmio Gazeta é um projeto e nele temos uma entrega para o mercado, que é muito importante. Fazemos uma pesquisa de recall, que nos mostra as marcas mais lembradas. Essa é a essência do prêmio, demonstrar para o mercado as marcas mais lembradas e para as empresas isso é muito importante, é encurtar o caminho dela até o consumidor, disse o diretor regional da TV Gazeta Sul, Bruno Passoni.

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