Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • TV Gazeta divulga ganhadores do Prêmio Biguá em Cachoeiro de Itapemirim
7ª edição

TV Gazeta divulga ganhadores do Prêmio Biguá em Cachoeiro de Itapemirim

A cerimônia de premiação dos projetos inscritos na 7ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade aconteceu nesta quinta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 00:01

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 00:01

Vencedor na categoria Sociedade Civil Crédito: Geizy Gomes
Aconteceu na noite desta quinta-feira (20), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a cerimônia de premiação dos projetos inscritos na sétima edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma iniciativa da Regional Sul da TV Gazeta. O projeto que existe desde 2012, reconhece ações de recuperação e preservação ambiental desenvolvidas por escolas, sociedade civil, prefeituras e produtor rural.
Mais de cinquenta projetos foram inscritos neste ano. Os vencedores foram escolhidos por uma comissão julgadora, composta por pessoas que atuam na área ambiental na região Sul do Estado. A novidade deste ano é que uma escola foi contemplada com um certificado de honra ao mérito pelo trabalho desempenhado, considerado inovador.
A diretora da Regional Sul da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destaca o crescimento do prêmio desde a sua criação. A gente tem tido uma surpresa muito agradável ao ver o crescimento do número de projetos e melhorando sempre. A gente acredita que sete anos de divulgação e incentivo já estão trazendo bons frutos, comemorou.
Para a diretora de transformação da Rede Gazeta Letícia Lindenberg é obrigação da empresa trazer bons exemplos que multiplique para as futuras gerações. 
Na categoria Produtor Rural, o vencedor João Baptista Martins comemorou o prêmio. "Essa premiação não vai servir só pra mim. Vai servir para tantos outros que às vezes não dão tanto valor".
Os primeiros colocados nas categorias Sociedade Civil e Produtor Rural foram contemplados com um troféu e R$ 2,5 mil. A categoria Escola recebeu um troféu 'Biguazinho' e uma TV. Já a categoria Prefeitura recebeu apenas o troféu.
HONRA AO MÉRITO
A Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, localizada em Guaçuí, na região do Caparaó desenvolveu o projeto Educação Inclusiva Sustentável. A partir dele, alunos com baixa visão, cegos, com paralisia cerebral e autistas da rede pública recebem um atendimento especializado. A metodologia permite que o estudante acompanhe a disciplina na sala de aula regular.
No projeto, são confeccionados materiais de Tecnologia Assistiva (TA) de baixo custo que atendam os alunos em suas especificidades tanto na sala regular como na sala de recurso. Estes materiais são produzidos na própria sala de recurso utilizando materiais como papelão, tampinhas, tecidos, papéis diversos. Tudo foi arrecadado durante a campanha Desapego Jovem, com os alunos do 6º ao 9º ano.
Cada criança recebe um kit desde a creche até o ensino médio. A cada ano ele é ampliado para atender as necessidades do estudante. O projeto conta com a parceria dos cursos de licenciatura em física e química da Ufes, campus Alegre.
SAIBA MAIS
Prefeitura
Projeto Águas de nossa comunidade da Prefeitura de Atílio Vivácqua
Começou a ser desenvolvido após a forte estiagem que atingiu o município entre os anos de 2014 e 2017. A Secretaria de Meio Ambiente trabalha na recuperação e preservação das nascentes para garantir o abastecimento de água.
O projeto teve apoio de instituições durante a fase de implantação e já beneficia cinquenta famílias com fontes de água potável. A expetativa é que mais pessoas também possam usufruir disso.
Sociedade Civil
Projeto Geração de energia solar 12,73KWp do Lar Nina Aroeira, em Cachoeiro de Itapemirim
Os gestores instalaram, em junho deste ano, placas de captação de energia solar, que contribui com a redução no consumo de energia elétrica. Para isso foi necessário refazer todo o sistema hidráulico e elétrico da instituição para viabilizar o projeto.
Em menos de três meses a redução foi de 50% os gastos com conta de energia. Em 2013, o Lar venceu o Prêmio Biguá de Sustentabilidade com um projeto de captação de água da chuva.
Produtor rural
Projeto Bosque que fala do produtor rural João Baptista Martins de Rio Novo do Sul
O projeto tem mais de 80 anos e passa de geração em geração. Uma área degradada foi recuperada na localidade de Cachoeirinha, com recursos próprios. Atualmente trabalha com o incentivo ao reflorestamento e doação de mudas.
O pai de João começou o projeto e ele deu continuidade. Dos vinte hectares da propriedade, cinco são de floresta. O projeto é auto sustentável e as ações tem contribuído para que outras pessoas e entidades adotem os mesmos princípios agroecológicos.
Escola
Projeto Semeando Ideias Colhendo Resultados do Centro de Educação e Cultura Saber da Coopeducar em Venda Nova do Imigrante
Tem o objetivo de oferecer aos alunos e toda comunidade escolar a questão de consciência ambiental, voltada pra cidadania. São ensinados na A ideia é ensinar na escola mesmo ideias, práticas pra um meio ambiente melhor.
O programa é desenvolvido por meio de palestras, visitas, caminhadas e conversas. A escola possui uma estação própria de geração de energia elétrica solar, coleta seletiva, compostagem, horta orgânica, aquaponia, ações de reflorestamento, captação e armazenamento de água da chuva, coleta de óleo usado, entre outros. 280 alunos participam do projeto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas
Imagem de destaque
Aluno de 15 anos é agredido por estudantes dentro de escola em Colatina
Imagem de destaque
Corpo de pescador desaparecido é encontrado em rio em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados