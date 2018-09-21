TV Gazeta divulga ganhadores do Prêmio Biguá em Cachoeiro de Itapemirim

Vencedor na categoria Sociedade Civil Crédito: Geizy Gomes

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a cerimônia de premiação dos projetos inscritos na sétima edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma iniciativa da Regional Sul da TV Gazeta. O projeto que existe desde 2012, reconhece ações de recuperação e preservação ambiental desenvolvidas por escolas, sociedade civil, prefeituras e produtor rural. Aconteceu na noite desta quinta-feira (20), em, nodo Estado, a cerimônia de premiação dos projetos inscritos na sétima edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, uma iniciativa da Regional Sul da. O projeto que existe desde 2012, reconhece ações de recuperação e preservação ambiental desenvolvidas por escolas, sociedade civil, prefeituras e produtor rural.

Mais de cinquenta projetos foram inscritos neste ano. Os vencedores foram escolhidos por uma comissão julgadora, composta por pessoas que atuam na área ambiental na região Sul do Estado. A novidade deste ano é que uma escola foi contemplada com um certificado de honra ao mérito pelo trabalho desempenhado, considerado inovador.

Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destaca o crescimento do prêmio desde a sua criação. A gente tem tido uma surpresa muito agradável ao ver o crescimento do número de projetos e melhorando sempre. A gente acredita que sete anos de divulgação e incentivo já estão trazendo bons frutos, comemorou. A diretora da Regional Sul da, Maria Helena Vargas, destaca o crescimento do prêmio desde a sua criação. A gente tem tido uma surpresa muito agradável ao ver o crescimento do número de projetos e melhorando sempre. A gente acredita que sete anos de divulgação e incentivo já estão trazendo bons frutos, comemorou.

Para a diretora de transformação da Rede Gazeta Letícia Lindenberg é obrigação da empresa trazer bons exemplos que multiplique para as futuras gerações.

Na categoria Produtor Rural, o vencedor João Baptista Martins comemorou o prêmio. "Essa premiação não vai servir só pra mim. Vai servir para tantos outros que às vezes não dão tanto valor".

Os primeiros colocados nas categorias Sociedade Civil e Produtor Rural foram contemplados com um troféu e R$ 2,5 mil. A categoria Escola recebeu um troféu 'Biguazinho' e uma TV. Já a categoria Prefeitura recebeu apenas o troféu.

HONRA AO MÉRITO

Guaçuí, na região do Caparaó desenvolveu o projeto Educação Inclusiva Sustentável. A partir dele, alunos com baixa visão, cegos, com paralisia cerebral e autistas da rede pública recebem um atendimento especializado. A metodologia permite que o estudante acompanhe a disciplina na sala de aula regular. A Escola Municipal Deocleciano de Oliveira, localizada em, na região dodesenvolveu o projeto Educação Inclusiva Sustentável. A partir dele, alunos com baixa visão, cegos, com paralisia cerebral e autistas da rede pública recebem um atendimento especializado. A metodologia permite que o estudante acompanhe a disciplina na sala de aula regular.

No projeto, são confeccionados materiais de Tecnologia Assistiva (TA) de baixo custo que atendam os alunos em suas especificidades tanto na sala regular como na sala de recurso. Estes materiais são produzidos na própria sala de recurso utilizando materiais como papelão, tampinhas, tecidos, papéis diversos. Tudo foi arrecadado durante a campanha Desapego Jovem, com os alunos do 6º ao 9º ano.

Ufes, campus Alegre. Cada criança recebe um kit desde a creche até o ensino médio. A cada ano ele é ampliado para atender as necessidades do estudante. O projeto conta com a parceria dos cursos de licenciatura em física e química da, campus

SAIBA MAIS

Prefeitura

Projeto Águas de nossa comunidade da Prefeitura de Atílio Vivácqua

Começou a ser desenvolvido após a forte estiagem que atingiu o município entre os anos de 2014 e 2017. A Secretaria de Meio Ambiente trabalha na recuperação e preservação das nascentes para garantir o abastecimento de água.

O projeto teve apoio de instituições durante a fase de implantação e já beneficia cinquenta famílias com fontes de água potável. A expetativa é que mais pessoas também possam usufruir disso.

Sociedade Civil

Projeto Geração de energia solar 12,73KWp do Lar Nina Aroeira, em Cachoeiro de Itapemirim

Os gestores instalaram, em junho deste ano, placas de captação de energia solar, que contribui com a redução no consumo de energia elétrica. Para isso foi necessário refazer todo o sistema hidráulico e elétrico da instituição para viabilizar o projeto.

Em menos de três meses a redução foi de 50% os gastos com conta de energia. Em 2013, o Lar venceu o Prêmio Biguá de Sustentabilidade com um projeto de captação de água da chuva.

Produtor rural

Projeto Bosque que fala do produtor rural João Baptista Martins de Rio Novo do Sul

O projeto tem mais de 80 anos e passa de geração em geração. Uma área degradada foi recuperada na localidade de Cachoeirinha, com recursos próprios. Atualmente trabalha com o incentivo ao reflorestamento e doação de mudas.

O pai de João começou o projeto e ele deu continuidade. Dos vinte hectares da propriedade, cinco são de floresta. O projeto é auto sustentável e as ações tem contribuído para que outras pessoas e entidades adotem os mesmos princípios agroecológicos.

Escola

Projeto Semeando Ideias Colhendo Resultados do Centro de Educação e Cultura Saber da Coopeducar em Venda Nova do Imigrante

Tem o objetivo de oferecer aos alunos e toda comunidade escolar a questão de consciência ambiental, voltada pra cidadania. São ensinados na A ideia é ensinar na escola mesmo ideias, práticas pra um meio ambiente melhor.