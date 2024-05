Barra do Jucu

Em obras, Ponte da Madalena deve ser reinaugurada em 2025, diz secretária

Além das intervenções no local, destruído em 2017, região do Parque de Jacarenema também passa por revitalizações, com a promessa de uma via para interligar a Praia da Costa à Ponta da Fruta

Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial. (Divulgação/Prefeitura de Vila Velha)

João Barbosa Repórter / [email protected]

A Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, passa por obras de reconstrução e deve ser reinaugurada no início de 2025. A antiga estrutura caiu em 2017, e a promessa era ser reconstruída em 2023, mas o projeto não saiu do papel por atraso na proposta elaborada pela empresa responsável.

Agora, segundo a secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Magnano, a ponte já passa por obras para garantir a ligação entre a Avenida da Praia e a Barra do Jucu.

“As intervenções começaram no último mês [abril]. O foco inicial do projeto é retirar os resquícios do pilar de concreto destruído anteriormente, e a expectativa é que a ponte esteja livre para pedestres e ciclistas no início do ano que vem”, explicou Menara.

Além da ponte, que conta com um investimento de R$ 11.183.547,02, a região deve contar com obras para a construção de uma nova via de acesso ao Parque de Jacarenema. Segundo Menara, o projeto, em conjunto com as vias já existentes na região, visa à conexão da Praia da Costa com a Barra do Jucu, sem a necessidade de desvios entre os bairros do município canela-verde.

“Essa nova via de acesso é voltada principalmente para ciclistas e visitantes do Parque de Jacarenema. Queremos unificar a região e melhorar o fluxo para as pessoas que pedalam e caminham na região, sem a necessidade de ficar no meio do trânsito”, salientou a secretária.

Segundo Menara, assim como a Ponte da Madalena, o projeto da nova via deve ser concluído no início de 2025.

A queda da ponte

Construída em 1896, inicialmente com vigas de madeira, a Ponte da Madalena desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo. Na época, o nível do Rio Jucu aumentou e provocou uma correnteza, que destruiu a estrutura.

Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas — além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.

O nome da ponte foi dado em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música "Madalena do Jucu", do cantor Martinho da Vila.

