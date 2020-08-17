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Em Bicanga

Duas crianças e um jovem são salvos de afogamento em praia da Serra

No caso mais grave, um menino de 10 anos ficou inconsciente após se afogar. A criança foi socorrida rapidamente e reanimada pelos Bombeiros. Os outros dois casos são de outra criança, de 9 anos, e de um jovem de 23 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2020 às 12:28

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 12:28

Praia de Bicanga, na Serra
Os três afogamentos registrados pelos Bombeiros ocorreram na Praia de Bicanga, na região de Manguinhos, na Serra Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
O domingo (16) de sol foi de praia em muitos pontos da Grande Vitória, mas na Serra o banho de mar resultou em três afogamentos na Praia de Bicanga, felizmente sem óbitos. Nos três casos, sendo um homem de 23 anos e duas crianças de 9 e 10 anos, o trabalho rápido dos guardas-vidas, Corpo de Bombeiros e também dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) evitou o pior.
Duas crianças e um jovem são salvos de afogamento em praia da Serra
O caso mais grave ocorreu com o menino de 10 anos, que chegou a ficar inconsciente, mas foi reanimado pelos socorristas. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o primeiro acionamento ocorreu por volta das 11h30 para atender pessoas que haviam se afogado no local.

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"No local foi constatado que três pessoas haviam se afogado, sendo duas crianças de 09 e 10 anos e um adulto de 23 anos. A criança de 9 anos conseguiu sair do mar, pois estava próximo à areia. Populares retiraram o rapaz de 23 anos e a criança de 10 anos, que estava inconsciente. A criança de 10 anos foi reanimada e, em seguida, levada para atendimento médico por uma ambulância do Samu", diz trecho da resposta enviada à reportagem.
A nota dos Bombeiros ainda diz a outra criança e o rapaz de 23 anos foram levados para atendimento médico pela ambulância do Corpo de Bombeiros, pois estavam debilitados.
Por fim, a assessoria da corporação explicou que houve outro acionamento na Praia de Bicanga, mas após buscas por uma pessoa no mar, os bombeiros constataram que se tratava de uma tartaruga morta e que estava boiando.

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