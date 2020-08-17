O domingo (16) de sol foi de praia em muitos pontos da Grande Vitória, mas na Serra o banho de mar resultou em três afogamentos na Praia de Bicanga, felizmente sem óbitos. Nos três casos, sendo um homem de 23 anos e duas crianças de 9 e 10 anos, o trabalho rápido dos guardas-vidas, Corpo de Bombeiros e também dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) evitou o pior.
Duas crianças e um jovem são salvos de afogamento em praia da Serra
O caso mais grave ocorreu com o menino de 10 anos, que chegou a ficar inconsciente, mas foi reanimado pelos socorristas. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o primeiro acionamento ocorreu por volta das 11h30 para atender pessoas que haviam se afogado no local.
"No local foi constatado que três pessoas haviam se afogado, sendo duas crianças de 09 e 10 anos e um adulto de 23 anos. A criança de 9 anos conseguiu sair do mar, pois estava próximo à areia. Populares retiraram o rapaz de 23 anos e a criança de 10 anos, que estava inconsciente. A criança de 10 anos foi reanimada e, em seguida, levada para atendimento médico por uma ambulância do Samu", diz trecho da resposta enviada à reportagem.
A nota dos Bombeiros ainda diz a outra criança e o rapaz de 23 anos foram levados para atendimento médico pela ambulância do Corpo de Bombeiros, pois estavam debilitados.
Por fim, a assessoria da corporação explicou que houve outro acionamento na Praia de Bicanga, mas após buscas por uma pessoa no mar, os bombeiros constataram que se tratava de uma tartaruga morta e que estava boiando.