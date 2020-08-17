Os três afogamentos registrados pelos Bombeiros ocorreram na Praia de Bicanga, na região de Manguinhos, na Serra Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Duas crianças e um jovem são salvos de afogamento em praia da Serra

O caso mais grave ocorreu com o menino de 10 anos, que chegou a ficar inconsciente, mas foi reanimado pelos socorristas. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o primeiro acionamento ocorreu por volta das 11h30 para atender pessoas que haviam se afogado no local.

"No local foi constatado que três pessoas haviam se afogado, sendo duas crianças de 09 e 10 anos e um adulto de 23 anos. A criança de 9 anos conseguiu sair do mar, pois estava próximo à areia. Populares retiraram o rapaz de 23 anos e a criança de 10 anos, que estava inconsciente. A criança de 10 anos foi reanimada e, em seguida, levada para atendimento médico por uma ambulância do Samu", diz trecho da resposta enviada à reportagem.

A nota dos Bombeiros ainda diz a outra criança e o rapaz de 23 anos foram levados para atendimento médico pela ambulância do Corpo de Bombeiros, pois estavam debilitados.