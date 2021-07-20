Dia do Amigo: quando a pandemia acabar, quais você vai querer reencontrar?

Em meio a pandemia, não tem sido simples manter muitas das amizades. Crédito: Reprodução/Pexels

Dia do Amigo é comemorado nesta terça-feira (20) no é comemorado nesta terça-feira (20) no Brasil . Em meio a pandemia, não tem sido simples manter algumas das amizades, já que uma das medidas de segurança mais recomendadas é o distanciamento social. Neste momento, a tecnologia tem se mostrado uma grande aliada à espera do reencontro repleto de abraços físicos e muito carinho. Mas será que as amizades se mantiveram inabaladas com a pandemia do novo coronavírus ou tiveram seus conceitos analisados?

Segundo a psicóloga Adriana Müller, a amizade é composta por relacionamentos voluntários e uma relação harmoniosa entre pessoas com objetivos semelhantes. "A relação da amizade ocorre sempre mais pelo lado da sinceridade do que pelo lado da hierarquia e relações de interesses iguais, sejam esses pelos esportes iguais, músicas", descreve.

Adriana também destaca que, com a pandemia do novo coronavírus, muitos indivíduos se viram perguntando: "O que é amizade?", "quais são as principais características fazem um bom amigo?". E até mesmo revendo alguns conceitos de antigos companheiros.

"Depois que passamos um período tão extenso sem a companhia de determinados amigos, começamos a rever se esses nos faziam falta, ou se poderiam deixar de ser uma escolha de nosso tempo, no lugar disso, muita lista de amigos passou a ser mais extensa, a partir de reencontros proporcionados pela saudade que surgiu no isolamento, além de novos amigos", diz emocionada.

"Algumas pessoas que passamos a conviver melhor durante a pandemia também se mostraram ótimos amigos. Reconhecer quem são os nossos amigos é muito importante para nós " Adriana Müller - Psicóloga e comentarista do CBN e a Família

Antes da pandemia, segundo a psicóloga, existia uma frequência maior dos encontros, pois amigos de verdade sempre possuem um espaço a mais em nossas agendas, mas quando a pandemia ocupa esse espaço, ficamos "órfãos". "Acabamos ficando por muito tempo órfãos com a perda do contato desses amigos que tanto estimávamos e queríamos por perto, mas agora, com o aumento da vacinação estamos conseguindo retomar aos poucos o contato e a harmonia", explica.

De acordo com Adriana, desde o início da pandemia, no ano passado, os encontros virtuais que ficaram muito comuns, mas nada se compara a convivência e a consolidação dos encontros físicos. São relações marcadas pela efetividade. "Os amigos são parte importante na nossa vida, o seu papel é de grande importância e relevância. Como somos seres sociais essas relações são necessárias nas nossas vidas", acrescenta.