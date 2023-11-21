Defesa Civil de Venda Nova alerta sobre risco em ponte na BR 262

Após o acidente grave na tarde de segunda-feira (20), no km 101, da BR 262, em que um carro caiu de uma ponte no viaduto de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, a Defesa Civil Municipal emitiu um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a falta de guarda-corpo em alguns pontos do local.
O problema da falta de guarda-corpo na ponte afeta os dois sentidos da rodovia federal naquele quilômetro. Segundo o documento, assinado pelo coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Gleidson Eustáquio Ferreira, o carro bateu e acabou levando consigo parte da estrutura da rodovia, na altura do bairro Tapera.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o Ford Fiesta, perdeu o controle na via e caiu de uma ribanceira com cerca de 30 metros de altura. Os militares tiveram que descer por meio de rapel para acessar o veículo e conseguiram remover o motorista de 56 anos, socorrido com ferimentos leves e encaminhado a uma unidade de saúde.
Procurado, o DNIT informou que mantém contrato de manutenção da rodovia, que a empresa contratada já foi acionada para realizar o reparo, e já está providenciando as peças feitas em concreto.