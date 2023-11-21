Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após acidente

Defesa Civil de Venda Nova alerta sobre risco em ponte na BR 262

Órgão municipal emitiu um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a falta de guarda-corpo em alguns pontos do km 101
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 nov 2023 às 14:11

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 14:11

Defesa Civil alerta Dnit sobre reforma de guarda corpo da BR 262
Defesa Civil alerta Dnit sobre reforma de guarda corpo da BR 262 Crédito: Defesa Civil
Após o acidente grave na tarde de segunda-feira (20), no km 101, da BR 262, em que um carro caiu de uma ponte no viaduto de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, a Defesa Civil Municipal emitiu um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) sobre a falta de guarda-corpo em alguns pontos do local.
O problema da falta de guarda-corpo na ponte afeta os dois sentidos da rodovia federal naquele quilômetro. Segundo o documento, assinado pelo coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Gleidson Eustáquio Ferreira, o carro bateu e acabou levando consigo parte da estrutura da rodovia, na altura do bairro Tapera.
A ponte apresenta avarias que colocam em risco a segurança dos motoristas  Crédito: Defesa Civil
Segundo o Corpo de Bombeiros, o Ford Fiesta, perdeu o controle na via e caiu de uma ribanceira com cerca de 30 metros de altura. Os militares tiveram que descer por meio de rapel para acessar o veículo e conseguiram remover o motorista de 56 anos, socorrido com ferimentos leves e encaminhado a uma unidade de saúde.
Procurado, o DNIT informou que mantém contrato de manutenção da rodovia, que a empresa contratada já foi acionada para realizar o reparo, e já está providenciando as peças feitas em concreto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados