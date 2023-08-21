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Em Barra de São Francisco

De baratas a esgoto: restaurantes são interditados no Noroeste do ES

Apenas no mês de agosto, quatro estabelecimentos foram interditados na cidade; o último foi nesta segunda-feira (21), no Centro do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 18:03

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 18:03

Restaurante localizado no Centro de Barra de São Francisco foi interditado nesta segunda-feira (21)
Restaurante localizado no Centro de Barra de São Francisco foi interditado nesta segunda-feira (21) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Barra de São Francisco
Apenas no mês de agosto, quatro restaurantes foram interditados em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O último caso aconteceu nesta segunda-feira (21) em um estabelecimento localizado no Centro da cidade, com grande circulação de clientes, onde os fiscais encontraram baratas na cozinha, chão quebrado e forro do teto aberto em cima do fogão onde a comida era feita. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela prefeitura. 
No restaurante, os agentes também identificaram que a parede lateral do estabelecimento estava aberta, o que permitia a entrada de animais, e a caixa de gordura estava perto do local onde a comida era servida aos clientes. Além disso, foi constatado que o prazo para realização de uma nova dedetização havia expirado.
Os outros três locais interditados pelos fiscais da prefeitura ficam no bairro Irmãos Fernandes. Em um deles, interditado no dia 8 de agosto, foram encontrados cupim, moscas e esgoto a céu-aberto.

Com cupim e esgoto a céu aberto, restaurante é interditado em Barra de São Francisco

Em outro estabelecimento, interditado na semana passada, os fiscais da Vigilância Sanitária, Procon Municipal e Secretaria de Direitos Humanos identificaram baratas próximo ao fogão, panelas sujas e lixo perto das mesas dos clientes.
Segundo a prefeitura, o terceiro restaurante interditado no bairro Irmãos Fernandes funcionava de forma clandestina e sem qualquer documentação legal.

Reabertura

De acordo com o secretário e coordenador-geral do Procon Municipal, Maurício Vieira dos Santos Martins, o restaurante interditado no dia 8 de agosto, onde foi encontrada a casa de cupim, foi autorizado a reabrir a partir desta terça-feira (22) após se adequar às exigências da prefeitura.
Já os outros dois estabelecimentos interditados no mesmo bairro e o restaurante do Centro de Barra de São Francisco, fiscalizado nesta segunda-feira, serão vistoriados novamente em até 45 dias. Caso se adéquem, eles podem voltar a funcionar. Permanecendo a situação, eles podem ser novamente interditados e ainda receber um auto de infração.
Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES

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