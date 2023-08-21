De baratas a esgoto: restaurantes são interditados no Noroeste do ES

Apenas no mês de agosto, quatro restaurantes foram interditados em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. O último caso aconteceu nesta segunda-feira (21) em um estabelecimento localizado no Centro da cidade, com grande circulação de clientes, onde os fiscais encontraram baratas na cozinha, chão quebrado e forro do teto aberto em cima do fogão onde a comida era feita. Os nomes dos estabelecimentos não foram divulgados pela prefeitura.
No restaurante, os agentes também identificaram que a parede lateral do estabelecimento estava aberta, o que permitia a entrada de animais, e a caixa de gordura estava perto do local onde a comida era servida aos clientes. Além disso, foi constatado que o prazo para realização de uma nova dedetização havia expirado.
Os outros três locais interditados pelos fiscais da prefeitura ficam no bairro Irmãos Fernandes. Em um deles, interditado no dia 8 de agosto, foram encontrados cupim, moscas e esgoto a céu-aberto.
Com cupim e esgoto a céu aberto, restaurante é interditado em Barra de São Francisco
Em outro estabelecimento, interditado na semana passada, os fiscais da Vigilância Sanitária, Procon Municipal e Secretaria de Direitos Humanos identificaram baratas próximo ao fogão, panelas sujas e lixo perto das mesas dos clientes.
Segundo a prefeitura, o terceiro restaurante interditado no bairro Irmãos Fernandes funcionava de forma clandestina e sem qualquer documentação legal.
Reabertura
De acordo com o secretário e coordenador-geral do Procon Municipal, Maurício Vieira dos Santos Martins, o restaurante interditado no dia 8 de agosto, onde foi encontrada a casa de cupim, foi autorizado a reabrir a partir desta terça-feira (22) após se adequar às exigências da prefeitura.
Já os outros dois estabelecimentos interditados no mesmo bairro e o restaurante do Centro de Barra de São Francisco, fiscalizado nesta segunda-feira, serão vistoriados novamente em até 45 dias. Caso se adéquem, eles podem voltar a funcionar. Permanecendo a situação, eles podem ser novamente interditados e ainda receber um auto de infração.
Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES