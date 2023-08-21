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Na Serra

Adolescentes são apreendidos após roubarem carro de motorista de app no ES

Os jovens, um de 14 e dois de 16 anos, confessaram que roubaram o carro do motorista de aplicativo na noite de domingo (20), para praticar outros crimes
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 ago 2023 às 17:23

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 17:23

Três adolescentes, um de 14 e dois de 16 anos, foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (21), na BR 101, em Jardim Limoeiro, na Serra, após roubarem um carro de um motorista de aplicativo na noite de domingo (20).
Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado pela vítima, o motorista de 21 anos, na noite de domingo, ele atendeu uma corrida no Terminal de Carapina com destino a Ilha do Frade, em Vitória. No entanto, no meio do trajeto foi surpreendido pelos passageiros que anunciaram um assalto e exigiram que a vítima fosse em direção ao aeroporto da Capital. Ele relatou que não chegou a ver a arma, mas sentiu quando os suspeitos encostaram algo semelhante a uma nas costas dele.
A vítima foi deixada na rua do aeroporto e os jovens fugiram com o veículo.
Já no início da manhã desta segunda-feira, durante patrulhamento preventivo na BR 101, policiais receberam a informação que o carro do motorista, que estava com restrição de furto/roubo, havia acabado de passar pelo cerco eletrônico perto da avenida Pedro Palácios, em Eurico Salles.
Momentos depois, a equipe avistou o mesmo em um posto de combustível, já no bairro Rosário de Fátima, e tentou abordar os três suspeitos.
Os menores de idade fugiram com o carro pela BR 101 quando receberam ordem de parada e só pararam em Jardim Limoeiro, quando outras equipes também acionadas e realizaram um cerco tático. No interior do veículo os policiais encontraram uma réplica idêntica a de uma pistola e uma faca.
Os adolescentes confessaram aos policiais que roubaram o carro do motorista e que o usaria para praticar outros crimes na região. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.
Polícia Civil informou que dois adolescentes foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo qualificado e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

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