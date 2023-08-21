Adolescentes são apreendidos após roubarem carro de motorista de app no ES

Três adolescentes, um de 14 e dois de 16 anos, foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (21), na BR 101 , em Jardim Limoeiro, na Serra , após roubarem um carro de um motorista de aplicativo na noite de domingo (20).

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado pela vítima, o motorista de 21 anos, na noite de domingo, ele atendeu uma corrida no Terminal de Carapina com destino a Ilha do Frade, em Vitória. No entanto, no meio do trajeto foi surpreendido pelos passageiros que anunciaram um assalto e exigiram que a vítima fosse em direção ao aeroporto da Capital. Ele relatou que não chegou a ver a arma, mas sentiu quando os suspeitos encostaram algo semelhante a uma nas costas dele.

A vítima foi deixada na rua do aeroporto e os jovens fugiram com o veículo.

Já no início da manhã desta segunda-feira, durante patrulhamento preventivo na BR 101, policiais receberam a informação que o carro do motorista, que estava com restrição de furto/roubo, havia acabado de passar pelo cerco eletrônico perto da avenida Pedro Palácios, em Eurico Salles.

Momentos depois, a equipe avistou o mesmo em um posto de combustível, já no bairro Rosário de Fátima, e tentou abordar os três suspeitos.

Os menores de idade fugiram com o carro pela BR 101 quando receberam ordem de parada e só pararam em Jardim Limoeiro, quando outras equipes também acionadas e realizaram um cerco tático. No interior do veículo os policiais encontraram uma réplica idêntica a de uma pistola e uma faca.

Os adolescentes confessaram aos policiais que roubaram o carro do motorista e que o usaria para praticar outros crimes na região. Eles foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.