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Em Barra de São Francisco

Com cupim e esgoto livre, restaurante é interditado no Noroeste do ES

Outras irregularidades, como lixo acomodado de forma irregular e funcionários sem carteira assinada, também foram constatadas pelos fiscais da prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2023 às 16:52

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 16:52

Restaurante é interditado em Barra de São Francisco após fiscais encontrarem diversas irregularidades
Restaurante é interditado em Barra de São Francisco após fiscais encontrarem diversas irregularidades Crédito: Divulgação | Prefeitura de Barra de São Francisco
Moscas próximas aos alimentos, esgoto a céu aberto e até uma casa de cupim em cima da área onde a comida era a servida. Esse foi o cenário que fiscais da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Direitos Humanos de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, encontraram em um restaurante localizado no bairro Irmãos Fernandes, que foi interditado na manhã desta terça-feira (8). 
No estabelecimento, os agentes também encontraram lixo acomodado de forma irregular e constataram que nenhum dos seis funcionários que trabalham no local têm carteira assinada. 
Em entrevista à reportagem do g1 ES, o secretário municipal de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania e Política para as Mulheres e coordenador-geral do Procon do município, Maurício Vieira dos Santos Marins, explicou que todo mês estabelecimentos da cidade são fiscalizados. Mas, no caso do estabelecimento interditado, a ação foi motivada por uma denúncia.
"O esgoto estava ao lado da cozinha, com buracos na parede que davam acesso à mesma, com moscas saindo do esgoto e indo até a comida feita"
Maurício Vieira dos Santos Marins - Secretário de Direitos Humanos de Barra de São Francisco
O restaurante interditado será multado, mas, conforme explicou o secretário, o valor ainda será estipulado pela prefeitura. Ainda de acordo com Maurício, o estabelecimento poderá voltar a funcionar desde que corrija todas os problemas encontrados pelos fiscais. Dessa forma, os responsáveis pelo local têm até dez dias para responderem por escrito e 30 dias para corrigirem as irregularidades. 

Com cupim e esgoto a céu aberto, restaurante é interditado em Barra de São Francisco

Funcionários sem carteira

Além de todas as irregularidades encontradas pelos fiscais, também foi constatado que nenhum dos seis funcionários que trabalham no local tinha carteira assinada.
"Isso é uma falta de respeito com o consumidor que trabalha com toda a dificuldade para ter um tempo a mais para almoçar no restaurante e o mesmo com um descaso com seus clientes e consumidores. Não queremos punir ninguém, mas não podemos deixar que a população pague um preço caro com a sua saúde", disse o secretário à reportagem do g1 ES

O que diz o responsável

O responsável pelo estabelecimento, Marques Antonio Vitorino, informou ao g1 ES que está aguardando a lista de todos os problemas encontrados no restaurante. O proprietário também comunicou que pretende se adequar e corrigir todas as irregularidades encontradas.
Com informações do g1 ES.

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