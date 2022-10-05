Cyrela é condenada a pagar R$ 12 milhões por desabamento no Grand Parc

Cinco famílias proprietárias de imóveis no Grand Parc Residencial Resort vão receber uma indenização de cerca de R$ 12 milhões. O valor será pago pela Cyrela e a Vix One, incorporadoras do empreendimento em Vitória cuja área de lazer desabou na madrugada do dia 19 de julho de 2016, causando a morte de um trabalhador e desabrigando todas as 164 famílias das três torres.

A decisão, publicada no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta segunda-feira (3), é do juiz Maurício Camatta Rangel, titular da Quarta Vara Cível de Vitória. “Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, para condenar as rés, Cyrela e Vix One, ao pagamento das indenizações”, disse em sua sentença.

Desabamento área lazer do Grand Parc Residencial Resort, ocorrida em 19 de julho de 2016 Crédito: Divulgação/leitor

Cada família é autora de uma ação. Vão receber o valor do apartamento, atualizado com a taxa Selic desde a época do desabamento. Também será pago para cada unidade os gastos com a aquisição do imóvel, como escritura, taxa de ITBI, taxa de condomínio, taxa de marinha.

Será pago ainda um valor de R$ 40 mil, para cada pessoa que residia no apartamento, por danos morais, com valor corrigido a partir da data da sentença e juros a partir do trânsito em julgado.

O total da indenização das cinco famílias é estimado em R$ 12 milhões, que serão partilhados segundo o apurado em laudo pericial que consta no processo. O pagamento será feito quando o processo for transitado em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recursos.

Procurado pela reportagem, o advogado das famílias, Luiz Gustavo Tardin, informou que não poderia se manifestar sobre o assunto por desconhecer o teor da decisão, uma vez que ela ainda não foi publicada no Diário da Justiça.

Quando houver este pagamento, as cinco famílias deixam de ser donas dos imóveis. Elas recorreram à Justiça por se recusarem a retornar para o prédio em decorrência do trauma causado pelo desabamento. Os outros proprietários de apartamentos do residencial, pelo menos a maior parte, optou por acordos com as empresas.

Desabamento área lazer Grand Parc Residencial Resort Crédito: Divulgação/leitor

O QUE DIZ A SENTENÇA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em sua decisão o juiz destaca que as ações tratam de um “caso rumoroso", que “é incontroverso o desabamento” e que “há causa bastante à procedência da pretensão (pedido de indenização)”. Diz ainda que é "inequívoco o defeito do produto, no caso, o empreendimento Grand Parc".

Sobre o dano moral que será pago a cada pessoa que residia no imóvel, o juiz relata na sentença que os autores das ações sofreram profundo abalo moral.

"Vivenciarem um verdadeiro pesadelo na noite de 19/07/2016, tendo que descer as escadas do prédio sem iluminação, desapossados de seus bens e apenas com a roupa do corpo, experimentando dias de incertezas quanto ao futuro do lar familiar" Trecho da sentença de Maurício Camatta Rangel - Juiz

Acrescentou ainda em seu texto: “É inequívoco o dano moral (in re ipsa), tendo os autores passado por uma verdadeira tragédia, acompanhada por todos nós pelos meios de comunicação.”

O QUE DIZ A DEFESA DAS EMPRESAS

Por nota, os advogados da empresa Cyrela informaram que, "como tem feito até então, a empresa não se escusará de nenhuma responsabilidade devida neste caso e que avaliará recurso cabível após devida avaliação da sentença".

Desabamento Gran Parc

INDENIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIA

Em 2018, uma funcionária do residencial também obteve na Justiça estadual o direito a indenização. A ela foi pago um valor de R$ 10 mil, atualizado desde a época do desabamento.

A sentença foi do Quarto Juizado Especial da Serra, confirmada posteriormente pela Terceira Turma Recursal do TJES. Nesta última decisão foi informado:

“Restou incontroversa que a situação vivenciada pela 1ª recorrente (funcionária) ocasionou graves danos a sua esfera moral e psíquica, uma vez que a situação de presenciar parte de um edifício desabando, ter que sair às pressas com uma criança sob sua responsabilidade, bem como ficar privada de seus documentos e objetos pessoais por dias geram inequívoco dano moral indenizável”, foi dito no texto da Terceira Turma Recursal.

Desabamento área lazer Gran Parc Residencial Resort Crédito: Divulgação/leitor

DESABAMENTO E RECONSTRUÇÃO DO GRAND PARC

O desabamento da área de lazer do condomínio Grand Parc Residencial Resort aconteceu às 3 horas do dia 19 de julho de 2016. A estrutura ruiu sobre as garagens e matou o porteiro Dejair das Neves, 47, que trabalhava no residencial, no bairro Enseada do Suá, em Vitória.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo o síndico, José Fernando Leite Marques. Os 166 apartamentos das três torres foram interditados.