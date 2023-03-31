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Meningocócica

Criança morre de meningite contagiosa após passar mal em escola em Marataízes

Menino de sete anos morava em Lagoa Dantas, informação foi confirmada pela prefeitura, que disse que as aulas na escola onde a criança estudava foram suspensas na ocasião
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2023 às 13:28

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:28

Menino estava no 2º ano na escola de Ensino Médio Professora Valéria
Menino estava no 2º ano na escola de Ensino Médio Professora Valéria Crédito: Alice Sousa
Um menino de sete anos morreu de meningite meningocócica – causada por bactéria e contagiosa – em Cachoeiro de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. A morte da criança ocorreu na última terça-feira (28), após ela passar mal em sala de aula, e a informação foi confirmada pela prefeitura, que recebeu laudo nesta quinta-feira (30).
O menino, identificado pela família como Pedro Henrique, morava na localidade de Lagoa Dantas. O enterro ocorreu no cemitério de Jacarandá, outra localidade no interior do município. Segundo apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta, após ter febre e vomitar na escola, a criança morreu no mesmo dia ao buscar atendimento médico no Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda de acordo com a repórter, familiares contaram que o menino estava passando mal desde a semana passada. E, inicialmente, foi levada ao posto de saúde da região, depois à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Marataízes, ao Hospital Menino Jesus e, por último, no Hifa de Cachoeiro.
Criança morre de meningite contagiosa após passar mal em escola em Marataízes
Pedro Henrique, de 7 anos, morreu de meningite Crédito: Arquivo pessoal
Em nota, o Hifa comunicou que "em respeito aos familiares e em atendimento ao disposto pelo Conselho Federal de Medicina o HIFA não dará declarações sobre atendimentos de seus pacientes".
O menino estava no 2º ano do ensino fundamental na escola Professora Valéria, na localidade. As aulas estão suspensas para os alunos que estudavam na sala da criança, segundo a direção da unidade. As salas passam por higienização e as aulas devem retornar na próxima segunda-feira (3). Conforme a prefeitura, todos os contatos diretos da criança estão sendo atendidos e acompanhados conforme orientações dos órgãos de saúde.
A Prefeitura de Marataízes informou que não existem outros casos confirmados de meningite meningocócica neste ano. Segundo a administração municipal, a criança esteve nos últimos 15 dias em uma festa de aniversário em Vila Velha, onde pode ter sido contaminada com a bactéria. Por fim, em nota, o município disse que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi notificada e deve iniciar uma investigação, uma vez que Marataízes não possui registros recentes da doença.

Contágio e cuidados

Conforme o Ministério da Saúde, a meningite meningocócica é uma doença aguda causada por uma bactéria que atinge as meninges (membranas que revestem o cérebro). Ela pode ser transmitida pelo doente ou pelo portador através da fala, tosse, espirros e beijos, passando da garganta de uma pessoa para outra.
O período de incubação varia de dois a 10 dias, sendo comum o surgimento de casos em torno de três a quatro dias após exposição à bactéria. Entre os sintomas estão a febre alta; dor de cabeça forte; vômitos; rigidez no pescoço (dificuldade em movimentar a cabeça); manchas vinhosas na pele e estado de desânimo, moleza.
As crianças recebem uma vacina que previne contra a doença invasiva causada por esta bactéria. A vacina meningocócica C faz parte do calendário Nacional de Vacinação.
A reportagem também procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que disse que foi notificada sobre o caso e iniciou o processo de quimioprofilaxia dos contatos próximos, tanto domiciliares, como escolares.
"Tal processo visa a prevenção e a evitar o desenvolvimento de novos casos de meningite àqueles que tiveram contato com um caso confirmado. Além disso, a Sesa orientou ao município a realização da atualização dos cartões de vacinação dos contatos próximos e também colocá-los atentos em caso de surgimento de sinais e sintomas da doença, para que procure o atendimento médico para avaliação", explicou. 
Além disso, informou que até a semana passada, foram notificados 92 casos suspeitos de meningites no Espírito Santo, sendo 38 confirmados e 7 óbitos entre viral, bacteriana e fúngica. Em 2022, durante todo o ano, foram 252 casos confirmados e 66 óbitos.

Correção

31/03/2023 - 5:09
Inicialmente, a reportagem informava que o óbito havia ocorrido em Marataízes. O mesmo, entretanto, ocorreu em Cachoeiro de Itapemirim. A informação foi corrigida. 

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