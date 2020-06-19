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Covid-19: família faz velório com caixão aberto no Sul do ES

Segundo a prefeitura de Ibatiba, o resultado do exame confirmando que a vítima estava com coronavírus saiu na quarta-feira (17), dois dias após a morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 17:44

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 17:44

Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó Crédito: Divulgação/PMI
Covid-19: família faz velório com caixão aberto no Sul do ES
Uma família de Ibatiba, na Região do Caparaó, realizou o velório de um idoso de 80 anos, suspeito de ter sido contaminado pelo novo coronavírus, com o caixão aberto. Segundo a prefeitura, o resultado do exame, confirmando que a vítima estava com a doença, saiu na quarta-feira (17), dois dias após a morte. A secretaria de saúde fez um alerta às pessoas que estiveram no velório quanto ao surgimento de sintomas gripais e respiratórios.
O caso foi divulgado pela prefeitura de Ibatiba na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a nota publicada, antes da morte do idoso foram realizados dois tipos de exame para Covid-19 no paciente. Um deles, foi o teste rápido, que acusou negativo, já o swab, feito no dia 12, somente teve resultado divulgado na quarta-feira (17).
O idoso residente do bairro Vila Nova, já se encontrava muito acometido por outras comorbidades, estava acamado em casa e não resistiu às complicações. Mesmo sendo suspeito, a prefeitura afirma que a família foi devidamente notificada para o isolamento e demais procedimentos preventivos. Segundo a prefeitura, a funerária foi notificada por contrariar decreto municipal.

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Diante disso pedimos a todos que participaram da cerimônia fúnebre que se, nos próximos 10 dias, apresentarem sintomas gripais/respiratórios, procurem o Pronto Atendimento Municipal do Coronavírus (AMA) ou, em caso de sintomas mais graves, o Pronto Atendimento Municipal, disse a prefeitura por meio de nota.
A prefeitura de Ibatiba lamentou a morte, mas reforça a necessidade de isolamento. Registramos que são compreensíveis as manifestações por parte da família e amigos enlutados que se viram diante da perda de um ente querido, tendo que lidar com questões tão técnicas, mas pedimos a compreensão de todos nesse momento de pandemia em que informações erradas podem romper um ciclo de prevenção importante no combate a este vírus que tanto tem afetado nossas vidas.
Esta foi a quarta morte registrada em Ibatiba pela Covid-19. Nesta sexta-feira (19), segundo dados do governo do Estado, a cidade tem 53 casos da doença e 29 pessoas curadas.

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