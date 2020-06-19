Município de Ibatiba, na Região do Caparaó Crédito: Divulgação/PMI

Your browser does not support the audio element. Covid-19: família faz velório com caixão aberto no Sul do ES

Uma família de Ibatiba , na Região do Caparaó, realizou o velório de um idoso de 80 anos, suspeito de ter sido contaminado pelo novo coronavírus , com o caixão aberto. Segundo a prefeitura, o resultado do exame, confirmando que a vítima estava com a doença, saiu na quarta-feira (17), dois dias após a morte. A secretaria de saúde fez um alerta às pessoas que estiveram no velório quanto ao surgimento de sintomas gripais e respiratórios.

O caso foi divulgado pela prefeitura de Ibatiba na tarde desta sexta-feira (19). Segundo a nota publicada, antes da morte do idoso foram realizados dois tipos de exame para Covid-19 no paciente. Um deles, foi o teste rápido, que acusou negativo, já o swab, feito no dia 12, somente teve resultado divulgado na quarta-feira (17).

O idoso residente do bairro Vila Nova, já se encontrava muito acometido por outras comorbidades, estava acamado em casa e não resistiu às complicações. Mesmo sendo suspeito, a prefeitura afirma que a família foi devidamente notificada para o isolamento e demais procedimentos preventivos. Segundo a prefeitura, a funerária foi notificada por contrariar decreto municipal.

Diante disso pedimos a todos que participaram da cerimônia fúnebre que se, nos próximos 10 dias, apresentarem sintomas gripais/respiratórios, procurem o Pronto Atendimento Municipal do Coronavírus (AMA) ou, em caso de sintomas mais graves, o Pronto Atendimento Municipal, disse a prefeitura por meio de nota.

A prefeitura de Ibatiba lamentou a morte, mas reforça a necessidade de isolamento. Registramos que são compreensíveis as manifestações por parte da família e amigos enlutados que se viram diante da perda de um ente querido, tendo que lidar com questões tão técnicas, mas pedimos a compreensão de todos nesse momento de pandemia em que informações erradas podem romper um ciclo de prevenção importante no combate a este vírus que tanto tem afetado nossas vidas.