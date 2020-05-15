Covid-19: 50% dos casos em Barra de São Francisco são profissionais de saúde

Metade dos casos confirmados de Covid-19 em Barra de São Francisco é de profissionais da saúde Crédito: Freepik

A porcentagem de 50% dos casos é superior se comparada aos números gerais do Espírito Santo. Também até a sua última atualização, o Painel contabilizava 5.813 casos confirmados em todo o estado . 1.764 de profissionais da saúde, o que corresponde a 30,34%.

50% Dos casos confirmados no município são de profissionais da saúde

Quanto ao atendimento às pessoas com sintomas semelhantes ao da doença, a prefeitura orienta que o munícipe procure uma Unidade de Saúde específica. Após a triagem, o paciente pode ser ou não encaminhado ao Hospital Estadual da cidade.

A Gazeta entrou em contato com a A reportagem deentrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber a quantidade de profissionais da saúde que trabalham no hospital e foram infectados. A direção do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho informou que na unidade há profissionais afastados por contaminação de Covid-19, mas esclareceu que os afastamentos não comprometeram os serviços prestados, já que o hospital recebeu mais de 30 profissionais extras para reforçar as equipes e cobrir os afastamentos por suspeita ou confirmação do novo coronavírus.

"A direção esclarece que existe um fluxograma específico para atendimento dos profissionais que apresentem sintomas respiratórios, e que tanto a segurança dos funcionários quanto dos pacientes está sendo garantida na unidade com a adoção de medidas de enfrentamento e protocolos do Ministério da Saúde", diz a nota.

Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, não é possível afirmar que a totalidade dos 14 casos são de funcionários do hospital administrado pelo Estado.

A Assessoria de Comunicação da prefeitura ainda salientou que, apesar de não ter a relação dos funcionários que contraíram a doença, o primeiro caso confirmado tem ligação com o hospital estadual.

No início da noite desta quinta-feira (14), em publicação nas redes sociais, a prefeitura informou um novo caso confirmado, passando para 29 confirmações.

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