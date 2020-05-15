Covid-19: 50% dos casos em Barra de São Francisco são profissionais de saúde

Desde o dia 28 de abril, quando Barra de São Francisco confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no município, a cidade já soma 28 confirmações da doença, metade delas envolvendo profissionais da saúde. Os números são do Painel Covid-19, do Governo do Estado. Até a tarde desta quinta (14), 14 trabalhadores que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 na cidade tinham contraído o novo coronavírus.
Um óbito foi registrado no município. A idosa de 73 anos estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho.
A porcentagem de 50% dos casos é superior se comparada aos números gerais do Espírito Santo. Também até a sua última atualização, o Painel contabilizava 5.813 casos confirmados em todo o estado. 1.764 de profissionais da saúde, o que corresponde a 30,34%.
50%
Dos casos confirmados no município são de profissionais da saúde
Ainda segundo os dados da plataforma, o ES registra uma morte de profissional da saúde por coronavírus.
Quanto ao atendimento às pessoas com sintomas semelhantes ao da doença, a prefeitura orienta que o munícipe procure uma Unidade de Saúde específica. Após a triagem, o paciente pode ser ou não encaminhado ao Hospital Estadual da cidade.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber a quantidade de profissionais da saúde que trabalham no hospital e foram infectados. A direção do Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho informou que na unidade há profissionais afastados por contaminação de Covid-19, mas esclareceu que os afastamentos não comprometeram os serviços prestados, já que o hospital recebeu mais de 30 profissionais extras para reforçar as equipes e cobrir os afastamentos por suspeita ou confirmação do novo coronavírus.
"A direção esclarece que existe um fluxograma específico para atendimento dos profissionais que apresentem sintomas respiratórios, e que tanto a segurança dos funcionários quanto dos pacientes está sendo garantida na unidade com a adoção de medidas de enfrentamento e protocolos do Ministério da Saúde", diz a nota.
Segundo a Prefeitura de Barra de São Francisco, não é possível afirmar que a totalidade dos 14 casos são de funcionários do hospital administrado pelo Estado.
A Assessoria de Comunicação da prefeitura ainda salientou que, apesar de não ter a relação dos funcionários que contraíram a doença, o primeiro caso confirmado tem ligação com o hospital estadual.
No início da noite desta quinta-feira (14), em publicação nas redes sociais, a prefeitura informou um novo caso confirmado, passando para 29 confirmações.
NÚMEROS DO CORONAVÍRUS NO ES
O Espírito Santo registrou 16 novas mortes e outros 412 casos confirmados nas últimas 24h, segundo o Painel Covid-19, plataforma do governo do Estado. Ao todo, de acordo com os dados, o ES soma 249 óbitos e 5.813 confirmações da doença.