Barra de São Francisco confirma primeiro caso de coronavírus

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

A cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura, na noite desta terça-feira (28). O caso ainda não foi contabilizado no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

De acordo com a prefeitura, a paciente é do sexo feminino. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está tomando as medidas necessárias na orientação da paciente, que está em casa.

A prefeitura ainda não informou a idade e o bairro da paciente. A forma de transmissão também não foi informada pelo Executivo.