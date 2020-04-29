Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia no ES

Barra de São Francisco confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com a prefeitura, a paciente é do sexo feminino e está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 22:37

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 22:37

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
A cidade de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura, na noite desta terça-feira (28). O caso ainda não foi contabilizado no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

De acordo com a prefeitura, a paciente é do sexo feminino. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está tomando as medidas necessárias na orientação da paciente, que está em casa.
A prefeitura ainda não informou a idade e o bairro da paciente. A forma de transmissão também não foi informada pelo Executivo. 
Em nota, a prefeitura pediu à população francisquense que redobre os cuidados na prevenção da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados