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63 anos de experiência

Corpo de catador de caranguejos é encontrado em manguezal de Vitória

José Mário de Araújo, experiente catador de caranguejos conhecido como "Índio", de 70 anos, foi encontrado já sem vida

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:53

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:53
Em Vitória
Catador de caranguejos desaparece em mangue Crédito: Arquivo da família
José Mário de Araújo, experiente catador de caranguejos conhecido como "Índio", de 70 anos, foi encontrado já sem vida no manguezal de Vitória na noite desta quinta-feira (15), por volta das 19h. Antes da identificação do corpo, os bombeiros, com ajuda de pescadores e de parentes, tinham encontrado o barco que ele usava.
Corpo foi encontrado no mangue, em Vitória
Equipe dos bombeiros esteve nas buscas pelo catador de caranguejos Crédito: Caíque Verli
Pablo Fernandes, neto do caranguejeiro, afirmou que o último contato do avô com a família foi pela manhã. "Depois nós entramos em contato, mas o telefone dele só dava caixa postal. Um tio meu, que também é pescador, veio ao manguezal, e não detectou o barco dele. Saiu à procura e acabou encontrando o barquinho, já a meia hora de remo. Ele achou também a bolsa dele boiando, mas a maré estava muito cheia e estava entardecendo, então meu tio precisou voltar. Uma das filhas dele chegou a ligar para ele pela manhã, por volta das 9h e ele estava bem", contou.
Araújo fez aniversário no dia 5 de abril e a família comemorou a data no último domingo. "Teve um bolinho para a família e eu fiz uma homenagem a ele, agradecendo por tudo o que ele fez por nós. Desde os 7 anos ele catava caranguejo, então era o mais antigo de Vitória, 63 anos na cata. Ele era muito conhecido na região de Maria Ortiz e chegou a participar de um documentário chamado Espera Maré, que tem no Youtube", acrescentou.
Os sentimentos que ficam para a família são de tristeza e gratidão. "É muito triste, apesar de sabermos que todos chegaremos a esse momento. Mas o que vale é o legado que ele deixou, toda a criação e honestidade. A gente fica feliz por tudo que ele fez. É sobretudo um momento muito difícil, ele representa nossa história de vida e a nossa família está muito abalada", lamentou.
Demandados pela reportagem, os bombeiros confirmaram que foi encontrado o corpo na maré e trazido para a margem, no aguardo da perícia da Polícia Civil. Segundo informações dos bombeiros, o idoso era diabético. As buscas e o resgate foram em área de difícil acesso.
As polícias Civil e Militar também foram procuradas, mas ainda não responderam. 

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