Após 10 anos, mãe reencontra filho em hospital de Cachoeiro

Um reencontro emocionou os funcionários da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). Internado há mais de 100 dias sem identificação, um paciente vítima de um acidente de trânsito reencontrou a sua mãe. Ela não tinha notícias do filho há mais de 10 anos.
O hospital promoveu a reaproximação de Silvano Ote Aguiar, de 46 anos, e sua mãe, Marly Ote, depois de um trabalho de investigação realizado pela enfermeira Gisele Queiroz. Silvano foi encontrado em Vargem Alta após sofrer um acidente de trânsito e, no dia 4 de janeiro, deu entrada no hospital. Ele não conseguia se comunicar.
Gisele conta que entrou em contato com as prefeituras depois que o paciente conseguiu informar o nome e sobrenome. Depois de quase 60 dias, conseguiu localizar a mãe do Silvano. "Eu não aceitava ele sair daqui sem ter a família por perto. Isso me motivou a iniciar a procura junto com o Serviço Social para devolver a identidade dele e entregá-lo para a família. Agora estou muito realizada e feliz", disse a enfermeira.
A mãe do paciente, Marly Ote, mora em Minas Gerais. Foram nove horas de viagem de carro até chegar a Cachoeiro e rever o filho. Ao ver Silvano, ela não conseguiu segurar a emoção. O abraço demorado foi cheio de carinho e saudade. Ela disse que no dia anterior quase não dormiu de tanta ansiedade. "Valeu a pena esperar e fazer essa viagem para encontrá-lo. Deus deu uma segunda chance para ele viver e agora vou levá-lo para casa, cuidar com muito amor e carinho", disse a mãe emocionada.
Ao deixar o hospital, ela agradeceu o empenho de toda a equipe e o cuidado que tiveram com o filho durante o tempo em que ficou internado. "Lá na minha cidade já tinham dito que esse hospital é maravilhoso e que ele estava sendo muito bem cuidado aqui. O que quero é agradecer por tudo e desejar muita saúde para todos vocês", disse Marly Ote.