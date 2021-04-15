Após 10 anos, mãe reencontra filho em hospital de Cachoeiro

Gisele conta que entrou em contato com as prefeituras depois que o paciente conseguiu informar o nome e sobrenome. Depois de quase 60 dias, conseguiu localizar a mãe do Silvano. "Eu não aceitava ele sair daqui sem ter a família por perto. Isso me motivou a iniciar a procura junto com o Serviço Social para devolver a identidade dele e entregá-lo para a família. Agora estou muito realizada e feliz", disse a enfermeira.

Ao deixar o hospital, ela agradeceu o empenho de toda a equipe e o cuidado que tiveram com o filho durante o tempo em que ficou internado. "Lá na minha cidade já tinham dito que esse hospital é maravilhoso e que ele estava sendo muito bem cuidado aqui. O que quero é agradecer por tudo e desejar muita saúde para todos vocês", disse Marly Ote.