Incêndio de grande proporção devasta vegetação em Vitória

Acionada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (16), a corporação disse que a situação foi monitorada durante a noite e madrugada, momento em que o fogo se extinguiu naturalmente.

O Corpo de Bombeiros disse que não tem informações sobre o tamanho da área atingida ou as causas do incêndio, mas afirmou que chamas não chegaram a atingir a área de preservação do parque.