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Incêndio de grande proporção devasta vegetação em Vitória

Chamas começaram a atingir a área por volta das 19h20 desta quinta-feira (15); bombeiros foram acionados

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 20:30

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 abr 2021 às 20:30
Incêndio atinge área de vegetação do Parque da Fonte Grande, em Vitória
Incêndio atinge área de vegetação do Parque da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um grande incêndio atingiu uma área de vegetação na região do Parque da Fonte Grande, em Fradinhos, Vitória. As chamas teriam começado por volta das 19h20 desta quinta-feira (15), de acordo com moradores do entorno.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que as chamas atingiram área de vegetação não-nativa e não chegaram próximas a residências. Uma equipe de militares esteve na região, realizou combate inicial e durante a madrugada desta sexta-feira (16), realizou o monitoramento dos focos, que ainda atingiam setores de difícil acesso.
Acionada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (16), a corporação disse que a situação foi monitorada durante a noite e madrugada, momento em que o fogo se extinguiu naturalmente.
O Corpo de Bombeiros disse que não tem informações sobre o tamanho da área atingida ou as causas do incêndio, mas afirmou que chamas não chegaram a atingir a área de preservação do parque.
Incêndio atinge área de vegetação do Parque da Fonte Grande, em Vitória
Incêndio atinge área de vegetação em Vitória Crédito: Vitor Jubini | GZ
Incêndio atinge área de vegetação do Parque da Fonte Grande, em Vitória
O Corpo de Bombeiros foi acionado Crédito: Vitor Jubini | GZ

Correção

15/04/2021 - 8:47
Versão anterior da reportagem informava que o incêndio ocorre no Parque do Forno Grande. A informação correta é Parque da Fonte Grande. O texto foi corrigido.

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