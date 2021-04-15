Incêndio de grande proporção devasta vegetação em Vitória

Um grande incêndio atingiu uma área de vegetação na região do Parque da Fonte Grande, em Fradinhos, Vitória. As chamas teriam começado por volta das 19h20 desta quinta-feira (15), de acordo com moradores do entorno.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que as chamas atingiram área de vegetação não-nativa e não chegaram próximas a residências. Uma equipe de militares esteve na região, realizou combate inicial e durante a madrugada desta sexta-feira (16), realizou o monitoramento dos focos, que ainda atingiam setores de difícil acesso.
Acionada pela reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (16), a corporação disse que a situação foi monitorada durante a noite e madrugada, momento em que o fogo se extinguiu naturalmente.
O Corpo de Bombeiros disse que não tem informações sobre o tamanho da área atingida ou as causas do incêndio, mas afirmou que chamas não chegaram a atingir a área de preservação do parque.
Correção
15/04/2021 - 8:47
Versão anterior da reportagem informava que o incêndio ocorre no Parque do Forno Grande. A informação correta é Parque da Fonte Grande. O texto foi corrigido.