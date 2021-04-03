Incêndio destrói casa no bairro Consolação em Vitória

Um incêndio na tarde desta sexta-feira (02) atingiu uma casa no bairro Consolação, em Vitória. O fogo começou por volta das 14h e deixou a residência completamente destruída.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe esteve no local fazendo o controle das chamas. Segundo informações fornecidas pela corporação, não houve feridos e o incêndio ficou contido em apenas uma residência.
Nas imagens enviadas à equipe de reportagem, é possível ver os escombros da casa, que era de madeira, totalmente queimados e destruídos pelo fogo. A moradora perdeu, também, todos os móveis e eletrodomésticos.