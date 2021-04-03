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Estrutura de madeira

Incêndio destrói casa no bairro Consolação em Vitória

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo ficou contido em apenas uma residência e já foi controlado; não houve feridos

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:31

Thalita Cezário

Thalita Cezário

Publicado em 

03 abr 2021 às 10:31
Incêndio atinge casa no bairro Consolação, Vitória
Fogo deixou  casa totalmente destruída em Vitória Crédito: Internauta
Um incêndio na tarde desta sexta-feira (02) atingiu uma casa no bairro Consolação, em Vitória.  O fogo começou por volta das 14h e deixou a residência completamente destruída. 
Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe esteve no local fazendo o controle das chamas. Segundo informações fornecidas pela corporação, não houve feridos e o incêndio ficou contido em apenas uma residência. 
Nas imagens enviadas à equipe de reportagem, é possível ver os escombros da casa, que era de madeira, totalmente queimados e destruídos pelo fogo. A moradora perdeu, também, todos os móveis e eletrodomésticos.

Incêndio em casa no bairro Consolação

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