Coronavírus: Venda Nova tem mais casos em famílias da zona rural

Venda Nova do Imigrante/ES Crédito: Prefeitura Municipal/Divulgação

O município de Venda Nova do Imigrante está entre os que mais apresentaram casos positivos de coronavírus na região Sul do Estado, com 17 pessoas contaminadas pela doença até o início da tarde desta segunda-feira (04). De acordo com a secretaria de Saúde do município serrano, boa parte dos casos está na zona rural, entre pessoas da mesma família.

O município é muito rural, nós temos famílias grandes que moram juntas e os (casos) que estamos atendendo é isso, é família contaminando família dentro da própria casa. Estamos com 17 casos e nenhum caso hospitalizado. São casos bem monitorados e acompanhados domiciliarmente, revela a secretária de Saúde de Venda Nova do Imigrante, Marise Vilela. Dos 17 contaminados, 12 estão curados.

Os dados divulgados pelo governo do Estado no Painel Covid-19 confirmam a concentração de casos no interior do município. São sete casos na localidade de Cachoeira Alegre, três em Alto Caxixe e dois na localidade de Bela Aurora. Os demais estão no perímetro urbano: dois casos em Vila Betânia; Centro, Providência e Tapera, com um caso cada.

Venda Nova está classificada no grupo de municípios do Estado com risco moderado para contaminação do novo coronavírus. Por isso, o comércio pode funcionar, mas com algumas restrições, horários específicos e com as devidas medidas de prevenção.

A prefeitura vem adotando uma série de medidas para evitar o avanço da doença, como a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade para orientação e encaminhamento das pessoas às unidades de saúde, caso apresentem sintomas gripais.