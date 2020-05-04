Coronavírus: Venda Nova tem mais casos em famílias da zona rural

O município de Venda Nova do Imigrante está entre os que mais apresentaram casos positivos de coronavírus na região Sul do Estado, com 17 pessoas contaminadas pela doença até o início da tarde desta segunda-feira (04). De acordo com a secretaria de Saúde do município serrano, boa parte dos casos está na zona rural, entre pessoas da mesma família.
O município é muito rural, nós temos famílias grandes que moram juntas e os (casos) que estamos atendendo é isso, é família contaminando família dentro da própria casa. Estamos com 17 casos e nenhum caso hospitalizado. São casos bem monitorados e acompanhados domiciliarmente, revela a secretária de Saúde de Venda Nova do Imigrante, Marise Vilela. Dos 17 contaminados, 12 estão curados.
Os dados divulgados pelo governo do Estado no Painel Covid-19 confirmam a concentração de casos no interior do município. São sete casos na localidade de Cachoeira Alegre, três em Alto Caxixe e dois na localidade de Bela Aurora. Os demais estão no perímetro urbano: dois casos em Vila Betânia; Centro, Providência e Tapera, com um caso cada.
Venda Nova está classificada no grupo de municípios do Estado com risco moderado para contaminação do novo coronavírus. Por isso, o comércio pode funcionar, mas com algumas restrições, horários específicos e com as devidas medidas de prevenção.
A prefeitura vem adotando uma série de medidas para evitar o avanço da doença, como a instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade para orientação e encaminhamento das pessoas às unidades de saúde, caso apresentem sintomas gripais.
Mas, apesar de todas essas ações de conscientização, muitas pessoas ainda são encontradas nas ruas sem as máscaras, em pequenos grupos, conversando. Mesmo com número alto de gente contaminada, muitos não estão se prevenindo, não estão usando máscaras, não ajuda a cidade, observa a auxiliar de serviços gerais, Joyce Ribeiro.