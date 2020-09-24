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Coronavírus: feira livre de Colatina volta a funcionar aos sábados

A decisão foi tomada porque o município está em risco baixo de contaminação para a Covid-19

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:17
Feira Livre de Colatina
Feira Livre de Colatina Crédito: Prefeitura Municipal de Colatina | Divulgação
A Feira do Produtor de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai voltar a funcionar no dia tradicional - o sábado. A decisão foi tomada porque o município está em risco baixo de contaminação para Covid-19. A feira livre, que acontece no Centro, é uma das mais procuradas da região e será retomada já neste sábado (26).
Em Colatina, as feiras livres ficaram quatro meses suspensas por causas das medidas restritivas de combate ao coronavírus. No final de julho, a feira do Centro voltou a funcionar, mas nas sextas-feiras à tarde. Agora, volta para o sábado,  de 4 h às 13 h. A feira conta com a participação de 250 comerciantes de Colatina e cidades vizinhas.

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Apesar da mudança de horário, a administração municipal reforça que as medidas de prevenção à doença devem ser mantidas. A orientação para as famílias é que elas limitem a ida  às compras a uma pessoa apenas.
Além disso, as regras para os feirantes não mudam: as barracas devem ficar mais afastadas e devem trabalhar, no máximo, três pessoas em cada uma. O uso das máscaras é obrigatório e os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel nas barracas. Os alimentos só podem ser vendidos embalados.
O executivo municipal esclareceu ainda que a vigilância sanitária municipal estará presente com equipes para garantir o respeito às regras de higiene e prevenção contra o coronavírus.

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