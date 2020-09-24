Coronavírus: feira livre de Colatina volta a funcionar aos sábados

Feira Livre de Colatina Crédito: Prefeitura Municipal de Colatina | Divulgação

A Feira do Produtor de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, vai voltar a funcionar no dia tradicional - o sábado. A decisão foi tomada porque o município está em risco baixo de contaminação para Covid-19 . A feira livre, que acontece no Centro, é uma das mais procuradas da região e será retomada já neste sábado (26).

Em Colatina, as feiras livres ficaram quatro meses suspensas por causas das medidas restritivas de combate ao coronavírus. No final de julho, a feira do Centro voltou a funcionar, mas nas sextas-feiras à tarde. Agora, volta para o sábado, de 4 h às 13 h. A feira conta com a participação de 250 comerciantes de Colatina e cidades vizinhas.

Apesar da mudança de horário, a administração municipal reforça que as medidas de prevenção à doença devem ser mantidas. A orientação para as famílias é que elas limitem a ida às compras a uma pessoa apenas.

Além disso, as regras para os feirantes não mudam: as barracas devem ficar mais afastadas e devem trabalhar, no máximo, três pessoas em cada uma. O uso das máscaras é obrigatório e os comerciantes devem disponibilizar álcool em gel nas barracas. Os alimentos só podem ser vendidos embalados.