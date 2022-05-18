Cor e gosto do som: capixaba viraliza ao falar de condição rara na web

mais de 19 milhões visualizações e despertou a curiosidade de pessoas de várias regiões do Ao falar sobre como é sentir gosto, o cheiro e a cor do som, uma estudante de 19 anos de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado , fez sucesso com um vídeo nas redes sociais. Na gravação, Ana Eulália conta como é ter sinestesia. A publicação já teme despertou a curiosidade de pessoas de várias regiões do Brasil que não conheciam a condição.

A jovem estava com 14 anos quando descobriu que tinha sinestesia.

"Comentei com um amigo o quão rosa, quente e macio era o trecho de uma música, e ele disse que não via nada daquilo" Ana Eulália - Estudante de 19 anos que tem sinestesia

O QUE É SINESTESIA? Segundo a neurologista Alyne Mendonça, a sinestesia não é uma doença, mas uma condição neurológica. “É uma condição em que o estímulo de uma modalidade sensitiva causa uma experiência sensitiva em outra modalidade não estimulada”, disse.

A médica explicou que a sinestesia é uma condição rara. “A variação nos estudos epidemiológicos é grande, mas existem evidências de que pode afetar até 4% da população. Estudos mais recentes encontraram correlação estatística com o transtorno do espectro autista”, comunicou.

Segundo a neurologista, existem diversas variações da sinestesia. “Podem envolver a visão de cores, o toque, sons, sentidos gustativos...”, completou.

Para Ana Eulália, sinestesia é “enxergar o barulho”, já que ela percebe o gosto, o cheiro e a textura do som. A jovem resolvei contar nas redes sociais como é viver com a condição. O primeiro vídeo em que falou sobre isso, publicado no dia 20 de fevereiro deste ano, já tem 19,2 milhões visualizações e 3,5 milhões curtidas no TikTok . "Gravei despretensiosamente, com o intuito de informar e atingir poucas pessoas. Não tinha ideia que viralizaria", contou.

SENSAÇÃO

Depois do primeiro vídeo em que falou sobre a sinestesia, a jovem fez outras publicações explicando a sensação que tem ao ouvir algumas músicas, como a do grupo sul-coreano BTS. Ela classificou a voz de um dos cantores do grupo como “bem fria, azulada e bastante leve”.

Ao mencionar sentir gosto do som, a jovem contou no vídeo que viralizou que tem uma amiga com uma voz com gosto de suspiro muito forte, e um amigo com voz de gosto de canja de galinha.

"Vozes femininas geralmente têm gosto doce e as masculinas têm gosto salgado ou amargo" Ana Eulália - Estudante de 19 anos com sinestesia

Estudante capixaba Ana Eulália, de 19 anos, consegue sentir gosto, cheiro e a textura do som Crédito: Reprodução | Instagram @_anaeulalia

Ao ser questionada sobre a reação das pessoas ao descobrirem que ela tem sinestesia, Ana Eulália disse que a maioria acha incrível. “Sempre perguntam o gosto das vozes. Algumas pessoas acham que estou mentindo, mesmo eu sendo diagnosticada por psicóloga e psiquiatra. Mas eu entendo. Tudo que é novo gera estranhamento mesmo”, explicou a estudante.

Apesar de ter nascido em São Gabriel da Palha, Ana Eulália mora em Vitória , onde cursa Ciências Biológicas em uma faculdade. Para ela, a sinestesia é um assunto que deve ser mais discutido. “Muitas pessoas têm, mas não sabem”, ressaltou.