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Cachoeiro de Itapemirim

De Elvis Presley a Daniel, capixaba faz sucesso imitando cantores

O cachoeirense Fabiano Juffu, de 41 anos, já esteve em programas nacionais de televisão imitando cantores de sucessos nacionais e internacionais. São 50 imitações de artistas
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 abr 2022 às 19:19

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 19:19

Morador de Cachoeiro faz sucesso imitando cantores nacionais e internacionais
Fabiano Juffu de Oliveira, de 41 anos, tem 21 anos de carreira Crédito: Arquivo Pessoal
O cantor Fabiano Juffu de Oliveira, de 41 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, tem se destacado no Brasil fazendo imitações de cantores nacionais e internacionais. Ele já participou, inclusive, de programas de televisão mostrando seu talento.
Fabiano disse que começou a cantar aos sete anos, e na época já gostava de imitar cantores. “Meu tio tocava violão e eu estava sempre junto”, lembrou. Com 21 anos de carreira, o cachoeirense afirma que nunca fez aulas de canto. “É um dom de Deus”, ressaltou.
O repertório de Fabiano é composto por 50 imitações, de cantores nacionais e internacionais. Entre os artistas que ele imita, se destacam: Daniel, Xororó, Bee Gees, Louis Armstrong, Kate Bush, Gal Costa, Ana Carolina, Caetano Veloso, Tim Maia, Elymar Santos, Sidney Magal, Lulu Santos, Cauby Peixoto, Zé Ramalho e Elvis Presley.
"Me sinto realizado em fazer imitações. É um trabalho que requer muita dedicação, mas é gratificante poder prestar homenagens a diversos artistas, dos quais sou fã"
Fabiano Juffu - Cantor
Para divulgar seu trabalho como imitador, Fabiano já esteve em programas nacionais de televisão, como Domingão do Faustão (2015) e Caldeirão do Huck (2020). Ele também faz shows dentro e fora do Espírito Santo. “No dia 17 de junho, estarei abrindo o show do Fábio Jr. no Festival de Inverno de Guaçuí”, disse.
Morador de Cachoeiro faz sucesso imitando cantores nacionais e internacionais
Fabiano Juffu já esteve no programa do Caldeirão do Huck em 2020 Crédito: Reprodução \ TV Globo

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