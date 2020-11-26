Artista de Cachoeiro faz sucesso com obras na rua e na internet

O artista Rai Bolzan, de 29 anos, faz sucesso com sua arte na internet e também em espaços públicos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos trabalhos mais recentes do profissional está em um dos pontos mais movimentados da cidade e faz uma homenagem aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavirus.
O painel, atrás da rodoviária do município, tem cerca de sete metros de altura. Rai Bolzan, que também é arquiteto, acredita que a arte tem que ocupar os espaços urbanos e despertar a atenção das pessoas. Procuro ter esta resposta das pessoas se identificando com o que produzo, às vezes o maior objetivo é só o reconhecimento, disse o artista.
Nas últimas semanas, uma pintura que recria o quadro "A Criação de Adão", de Michelangelo (pintor italiano e um dos maiores artistas da história), ficou famosa nas redes sociais, em uma montagem em um vídeo. Segundo o artista, foram mais de 8 milhões de visualizações e mais de 300 mil curtidas. Veja: