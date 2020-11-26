Artista de Cachoeiro faz sucesso com obras na rua e na internet

O painel, atrás da rodoviária do município, tem cerca de sete metros de altura. Rai Bolzan, que também é arquiteto, acredita que a arte tem que ocupar os espaços urbanos e despertar a atenção das pessoas. Procuro ter esta resposta das pessoas se identificando com o que produzo, às vezes o maior objetivo é só o reconhecimento, disse o artista.