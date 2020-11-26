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Arte urbana

Artista de Cachoeiro faz sucesso com obras na rua e na internet

Painel de sete metros faz homenagem aos profissionais da Saúde na pandemia. Na Internet, trabalho em grafite que recria obra de Michelangelo viralizou

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 17:05
Um de seus trabalhos faz uma homenagem aos profissionais da saúde Crédito: Divulgação
O artista Rai Bolzan, de 29 anos, faz sucesso com sua arte na internet e também em espaços públicos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Um dos trabalhos mais recentes do profissional está em um dos pontos mais movimentados da cidade e faz uma homenagem aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavirus.

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O painel, atrás da rodoviária do município, tem cerca de sete metros de altura. Rai Bolzan, que também é arquiteto, acredita que a arte tem que ocupar os espaços urbanos e despertar a atenção das pessoas. Procuro ter esta resposta das pessoas se identificando com o que produzo, às vezes o maior objetivo é só o reconhecimento, disse o artista.
Nas últimas semanas, uma pintura que recria o quadro "A Criação de Adão", de Michelangelo (pintor italiano e um dos maiores artistas da história), ficou famosa nas redes sociais, em uma montagem em um vídeo. Segundo o artista, foram mais de 8 milhões de visualizações e mais de 300 mil curtidas. Veja:

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