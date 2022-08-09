Com roda de capoeira, empresário que morreu nos EUA é sepultado no ES

Gustavo "Guru", à direita, foi sepultado no Cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. Ele era capoeirista e morreu no último dia 29 de julho, nos EUA Crédito: Arquivo pessoal e Arte A Gazeta

Antes, o caixão com o corpo do capoeirista foi transportado em desfile em carro aberto dos Bombeiros até o cemitério em Ponta da Fruta. O cortejo fúnebre foi acompanhado por muitos veículos em uma carreata que se prolongou pela Rodovia do Sol.

Aos 40 anos, "Guru" morava em Miami, nos Estados Unidos , onde trabalhava como personal trainer, mestre de capoeira e também era dedicado a trabalhos com crianças especiais. Amigo de longa data, Gustavo Perpétuo morava com Guru nos Estados Unidos e fez questão de estar presente no adeus ao irmão que a "vida lhe deu".

"Fui morar com ele nos Estados Unidos e somos amigos há muitos anos, o sentimento era como se fosse um irmão para mim. O Guru era uma pessoa com um coração enorme, do tamanho dele mesmo. Ele tinha prazer em viver, em aproveitar a vida, não media esforços para ajudar o próximo, mas aconteceu esta fatalidade", contou o publicitário.

O ACIDENTE

A fatalidade citada pelo amigo foi o acidente de trânsito que vitimou o mineiro Guru. No dia 29 de julho, Gustavo havia saído de casa para resolver pendências relacionadas ao seguro da moto dele, mas acabou batendo em um carro, na Flórida.

Com camisas com o rosto de "Guru", amigos o homenagearam com uma roda de capoeira antes do sepultamento Crédito: Gustavo Perpétuo

"Tem coisas que não são possíveis de entender. Ele havia saído para resolver uma coisa banal, simples, e acabou perdendo a vida. Infelizmente ele bateu em um carro e morreu na hora. Fui pego de surpresa e ainda estou muito abalado com a perda dele, mas fico com a frase que ele sempre dizia: 'Juntos até depois do fim'. Era o que o Guru sempre falava", disse Gustavo.