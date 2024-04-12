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Neste sábado (13)

Cidades da Grande Vitória fazem Dia D de vacinação contra a gripe

Ação faz parte da 26ª Campanha Nacional de Vacinação e apenas na Capital é necessário agendar: nos outros municípios, é só comparecer às unidades de saúde
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 abr 2024 às 08:58

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 08:58

Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe
Campanha de vacinação contra a gripe acontece nas cidades da Grande Vitória neste sábado (13) Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Municípios da Grande Vitória vão promover, neste  sábado (13), o Dia D de imunização contra a gripe. A ação faz parte da 26ª Campanha Nacional de Vacinação. Na Capital, só pode participar quem agendou o serviço através do site agendamento.vitoria.es.gov.br
Lembrando que a vacina da gripe é voltada para grupos prioritários. São eles: crianças de 6 meses a 6 anos de idade incompletos, gestantes, puérperas, povos indígenas, quilombolas, idosos a partir dos 60 anos, pessoas em situação de rua, professores, pessoas com doenças crônicas e profissionais das áreas de saúde, segurança, transportes, portuários e sistema prisional.
Vitória
Em Vitória foram disponibilizadas 2.400 vagas para 12 pontos de vacinação, das 8h às 17h nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Jardim da Penha, República, Conquista, Ilha das Caieiras, Resistência, Consolação, Maruípe, Do Quadro, Vitória e Grande Vitória.
Além da vacinação contra a gripe, também serão ofertadas as vacinas de rotina (exceto a BCG), vacina contra a dengue (crianças de 10 a 14 anos) e contra a Covid-19.
Vila Velha
Em Vila Velha, sete unidades de saúde vão abrir as portas das 8h às 15h em Araçás, Coqueiral de Itaparica, Ponta da Fruta, Vila Batista, Santa Rita, Barramares e Jardim Marilândia. Serão ofertados ainda imunizantes de rotina.
Dois shoppings da cidade também vão receber a população para o Dia D contra a influenza: Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, das 11h às 18h. No primeiro será ofertada ainda imunização contra a dengue, para crianças de 10 a 14 anos e no segundo, as vacinas de rotina.
Segundo a prefeitura, para receber a imunização é necessária a apresentação de documento oficial com foto e, se possível, o cartão de vacinação. Não há necessidade de agendamento.

Cariacica

Em Cariacica a vacinação vai acontecer em 10 unidades de saúde, das 8h às 16h, em Bela Aurora, Santa Fé, Itaquari, Cariacica-Sede, Porto de Santana, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Rio Marinho, Oriente, Flexal. Haverá campanha no Shopping Moxuara, das 10h às 17h. Não é necessário agendamento.
No dia também serão ofertadas as vacinas de rotina. Para ser atendido basta apresentar um documento de identificação (RG, certidão de nascimento ou CNH) e o cartão de vacina, no caso de crianças.

Serra

Na Serra serão sete postos de vacinação, das 8h às 16h, nas unidades de Jacaraípe, Feu Rosa, Serra Dourada, Novo Horizonte, Serra Sede e Valparaíso. No Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, a imunização será das 9h às 17h. Não é necessário agendamento.
Além das doses contra a gripe, também serão disponibilizados os imunizantes de rotina para atualização do Cartão de Vacinação. É importante apresentar documento pessoal, CPF ou Cartão do SUS. No caso da vacinação infantil, também é necessário levar a Caderneta da Criança.

Viana

Em Viana, a ação acontece nas unidades de saúde de Vila Bethânia, Areinha, Marcílio de Noronha, Ipanema, Viana Sede e Jucu, entre 8h e 15h. Não é necessário agendamento. 
Segundo a prefeitura, durante a ação será ofertada a atualização dos demais imunizantes do cartão vacinal, incluindo a da dengue.

Guarapari

Em Guarapari a vacinação acontecerá nas unidades de saúde dos bairros Itapebussu, Setiba, Bela Vista, Adalberto, Kubitscheck/Ipiranga, Meaípe e Jabaraí, das 8h às 15h, e no terceiro piso do Shopping Guarapari, das 09h às 15h.
É necessário levar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF e cartão de vacina.

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