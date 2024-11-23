Chuva forte causa alagamentos e risco de deslizamento na Grande Vitória

Ruas ficaram cobertas pela água após as chuvas da madrugada de sábado (23) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Guarapari e Segundo alerta emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), diante do acumulado de chuvas das últimas 24 horas, Alfredo Chaves Anchieta podem registrar o deslocamento de massa pela instabilidade do solo, já que foram as cidades que mais receberam chuva no Estado entre sexta-feira (22) e a manhã deste sábado (23).

Entretanto, segundo major Fabiane, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a expectativa é de que o alerta seja cessado já que a chuva se desloca para o Norte do Estado e para o Sul da Bahia.

"A maior quantidade de chuva já foi registrada nesta manhã [de sábado] extrapolando a previsão de 30mm. A tendência é que no domingo (24) a chuva seja mais fraca", diz Fabiane.

Ainda de acordo com a militar, a orientação para a população é que evitem o tráfego em áreas alagadas, que observem a inclinação de árvores e a altura da água em rios e córregos. "Se necessário, a população pode acionar os Bombeiros (telefone 193) e também a Defesa Civil (telefone 199)", frisa a major.

Alerta novo, reclamação antiga

As áreas alagadas, inclusive, já são alvo de reclamações de moradores de variados pontos da Grande Vitória. Na manhã deste sábado (23), a reportagem da TV Gazeta registrou carros, ônibus, ciclistas e pedestres dividindo espaço em vias alagadas em Cariacica e em Vila Velha após as chuvas da madrugada.

Entre a população, a reclamação é antiga e constante sobre os alagamentos que, em alguns pontos, são registrados há 50 anos, entrando em casas e danificando móveis e eletrodomésticos.

"Sempre foi esse enche e enche aí e as coisas vão estragando", disse o aposentado Darly Galva, morador de Nova América.

"Moro aqui há 40 anos e já perdi tudo o que tinha aí em baixo [d'água]. Praticamente ano sim e outro não, perco praticamente tudo e vou levando a vida assim", comentou o técnico de elétrica Estevão Oggioni, morador de Jardim América, em Cariacica.

Questionada pela reportagem diante das reclamações, a Prefeitura de Vila Velha informou que devido ao grande volume de água em curto tempo, os bairros próximos ao Canal Garanhuns podem ser afetados, pois a drenagem das vias é escoada para o canal que está com obras de macrodrenagem feitas pelo governo do Estado em andamento, o que também foi comentado pela Prefeitura de Cariacica

"As equipes de manutenção estão nas ruas para garantir o escoamento das águas da chuva. As demandas da população podem ser solicitadas pela Ouvidoria Municipal, no telefone 162", informa a gestão canela-verde.