Chuva forte causa alagamentos e risco de deslizamento na Grande Vitória

A chuva que toma conta da Grande Vitória e que acende alerta para ventos intensos em variadas regiões do Espírito Santo também gera preocupação pelo risco de deslizamentos de terra em pelo menos três cidades capixabas.
Segundo alerta emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), diante do acumulado de chuvas das últimas 24 horas, Alfredo Chaves, Guarapari e Anchieta podem registrar o deslocamento de massa pela instabilidade do solo, já que foram as cidades que mais receberam chuva no Estado entre sexta-feira (22) e a manhã deste sábado (23).
Entretanto, segundo major Fabiane, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a expectativa é de que o alerta seja cessado já que a chuva se desloca para o Norte do Estado e para o Sul da Bahia.
"A maior quantidade de chuva já foi registrada nesta manhã [de sábado] extrapolando a previsão de 30mm. A tendência é que no domingo (24) a chuva seja mais fraca", diz Fabiane.
Ainda de acordo com a militar, a orientação para a população é que evitem o tráfego em áreas alagadas, que observem a inclinação de árvores e a altura da água em rios e córregos. "Se necessário, a população pode acionar os Bombeiros (telefone 193) e também a Defesa Civil (telefone 199)", frisa a major.
Alerta novo, reclamação antiga
As áreas alagadas, inclusive, já são alvo de reclamações de moradores de variados pontos da Grande Vitória. Na manhã deste sábado (23), a reportagem da TV Gazeta registrou carros, ônibus, ciclistas e pedestres dividindo espaço em vias alagadas em Cariacica e em Vila Velha após as chuvas da madrugada.
Entre a população, a reclamação é antiga e constante sobre os alagamentos que, em alguns pontos, são registrados há 50 anos, entrando em casas e danificando móveis e eletrodomésticos.
"Sempre foi esse enche e enche aí e as coisas vão estragando", disse o aposentado Darly Galva, morador de Nova América.
"Moro aqui há 40 anos e já perdi tudo o que tinha aí em baixo [d'água]. Praticamente ano sim e outro não, perco praticamente tudo e vou levando a vida assim", comentou o técnico de elétrica Estevão Oggioni, morador de Jardim América, em Cariacica.
Questionada pela reportagem diante das reclamações, a Prefeitura de Vila Velha informou que devido ao grande volume de água em curto tempo, os bairros próximos ao Canal Garanhuns podem ser afetados, pois a drenagem das vias é escoada para o canal que está com obras de macrodrenagem feitas pelo governo do Estado em andamento, o que também foi comentado pela Prefeitura de Cariacica.
"As equipes de manutenção estão nas ruas para garantir o escoamento das águas da chuva. As demandas da população podem ser solicitadas pela Ouvidoria Municipal, no telefone 162", informa a gestão canela-verde.
Entretanto, também procurado, o governo capixaba, responsável pelas obras, não respondeu à demanda da reportagem sobre o andamento das obras e ações para que os alagamentos sejam evitados.