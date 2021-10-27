CBN Vitória realiza bate-papo sobre novas tecnologias no mercado capixaba

Como parte das comemorações pelos 25 anos da CBN Vitória, a rádio que toca notícias realiza, nesta quinta-feira (28), um bate-papo on-line com especialistas e comentaristas sobre as novas tecnologias e como as empresas podem se preparar para não ficarem para trás. O programa pode ser acompanhado a partir das 10 horas, com transmissão ao vivo pela CBN e A Gazeta.

A apresentação fica por conta do jornalista Thássius Veloso, comentarista de Tecnologia da CBN e Globonews. Os convidados especiais para o bate-papo são Neyla Tardin, comentarista da CBN Vitória; Luiz Claudio Allemand, ouvidor geral e conselheiro federal da OAB; e Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da CBN Vitória.

“Nossos ouvintes podem esperar uma conversa rica, repleta de pontos de vista, em que as dores e delícias de se viver no mundo digital serão abordadas. Não teremos assunto tabu. Junto com os convidados, vamos traçar as tendências e oportunidades para novos negócios e responder às dúvidas dos participantes”, garante o apresentador.

Thássius Veloso, comentarista de Tecnologia da CBN Crédito: CBN

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