Estúdio CBN Vitória: a rádio ajuda a contar a história da cidade e do Estado Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. CBN Vitória completa 25 anos e faz parte da história da cidade

Você consegue se lembrar dos principais fatos que marcavam época na Capital ou no mundo em 1996? Caso não se lembre, ou nem mesmo era nascido, saiba que há 25 anos o universo do jornalismo ganhava um novo capítulo com DNA capixaba. Em 30 de abril daquele ano entrava no ar a CBN Vitória , na frequência 1250 Khz AM, ajudando a contar um pouco da história da cidade e do Estado e sempre apresentando as informações mais relevantes não só daqui, mas de todo lugar.

“Quando a CBN chegou ao Estado, as pessoas não tinham o hábito de ouvir rádio de notícias. Nosso primeiro desafio foi fazer com que a população ouvisse notícia, mostrar a nossa relevância para ter o envolvimento da comunidade”, lembra a jornalista Fernanda Queiroz, âncora do CBN Vitória e editora executiva da rádio.

Ao longo dos anos a emissora perseguiu inovação. Tornou-se a CBN da frequência 92,5 FM, pioneira em conteúdo na internet, presente nas redes sociais, em aplicativo e assistentes virtuais.

Em um case de sucesso, foi a primeira emissora de rádio a transmitir notícias em TV, por meio da presença de câmeras no seu estúdio.

Fernanda aponta que o programa vespertino CBN Cotidiano tornou-se outro exemplo exitoso na programação e inspiração até mesmo para outras afiliadas. “A proposta era dar voz ao ouvinte o colocando como destaque para falar do assunto do dia.”

OUVINTES

Atualmente, com uma mensagem via aplicativo de mensagens e por meio da rede social, ouvintes podem compartilhar suas histórias com a rádio, participar da programação e sugerir assuntos. Um pulo ao passado e Fernanda recorda-se como era o contato com o público no início da rádio.

“A comunicação se dava principalmente por meio do telefone fixo. Muitos dos nossos ouvintes também iam à redação (da Rede Gazeta), mandavam cartas. Desde sempre o ouvinte é nossa engrenagem. A CBN não é produzida apenas por jornalistas”, ressalta.

COBERTURAS

Ao longo dos anos, a rádio também acompanhou a evolução do Estado e de Vitória, e sempre esteve atenta ao dia a dia do cidadão. Fernanda Queiroz lembra, por exemplo, que a CBN foi pioneira na transmissão de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), como a do Narcotráfico, instalada no Espírito Santo.

“No passado, houve momento em que o Estado estava tomado mesmo, com instituições comprometidas, crime organizado, corrupção entre os Poderes. Nós éramos o meio das pessoas se aproximarem desse conteúdo”, valoriza.

Mais recentemente, em meio à pandemia de Covid-19, a CBN Vitória mais uma vez se reinventou para permanecer conectada aos ouvintes, oferecendo jornalismo de qualidade.

“Os estúdios foram para dentro de nossas casas. Com bons equipamentos e um microfone, aprendemos que era possível fazer os programas dessa forma”. O futuro, pontua Fernanda, é construído no agora. “A CBN se pauta muito por isso: buscar caminhos novos, novas oportunidades. É uma rádio de vanguarda”, define.

Acesse revista interativa em homenagem aos 470 anos de Vitória: