Catedral de Vitória ganha mais uma missa aos domingos

Missas voltam a ser celebradas na Catedral Metropolitana após período de fechamento devido a pandemia do coronavírus. Crédito: Vitor Jubini

Catedral Metropolitana de Fiéis que estão indo às missas de forma presencial nade Vitória agora têm um novo horário para participar das celebrações aos domingos. A partir do próximo (8), além das 8h e 18h, também haverá missa às 11h. De acordo com a Arquidiocese de Vitória, a mudança é para atender ao número de fiéis que tem crescido nas últimas semanas.

Segundo o padre Renato Criste, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, as missas continuarão sendo transmitidas pelas redes sociais, mas o objetivo é aumentar a oportunidade dos fiéis terem acesso à catedral durante a pandemia.

O objetivo da nossa Catedral é de que nesse momento difícil de pandemia os fiéis não fiquem sem a comunhão com Deus. Continuaremos a transmissão da missa pelas redes sociais e também através da rádio. Mas, temos percebido o retorno gradativo dos irmãos e irmãs para a Igreja o que nos motiva abrir um novo horário de celebração, conta.

Apesar do novo horário, as regras para participar da missa na Catedral seguem rígidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Uso de máscaras e distanciamento estão entre elas. Confira as exigências:

O uso de máscaras continua sendo obrigatório;

Há termômetro para aferir a temperatura dos fiéis que participam das celebrações, bem como distribuição de álcool para higienização das mãos antes da comunhão eucarística e durante toda celebração;

Os fiéis devem ocupar os espaços reservados com o devido distanciamento. É permitido apenas duas pessoas por banco dentro da Catedral;

As restrições sanitárias continuam dentro da Catedral Metropolitana, os fiéis não precisam agendar horário, porém a capacidade foi reduzida. Conforme o preenchimento dos assentos, as portas da Igreja são fechadas;

Missas pelas Redes Sociais da Catedral (YouTube e Facebook) aos domingos às 8 horas da manhã.

Quem continua no isolamento social e evitando sair de casa também pode acompanhar as missas pelas redes sociais da Catedral. As transmissões são realizadas pelo YouTube, Facebook e Instagram.

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