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Pandemia

Catedral de Vitória ganha mais uma missa aos domingos

A partir do próximo domingo (8), além das 8h e 18h, também haverá missa às 11h de forma presencial. Transmissão pelas redes sociais continua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 08:56

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 08:56

Catedral Metropolitana
Missas voltam a ser celebradas na Catedral Metropolitana após período de fechamento devido a pandemia do coronavírus. Crédito: Vitor Jubini
Fiéis que estão indo às missas de forma presencial na Catedral Metropolitana de Vitória agora têm um novo horário para participar das celebrações aos domingos. A partir do próximo (8), além das 8h e 18h, também haverá missa às 11h. De acordo com a Arquidiocese de Vitória, a mudança é para atender ao número de fiéis que tem crescido nas últimas semanas.
Segundo o padre Renato Criste, pároco da paróquia de Nossa Senhora da Vitória, as missas continuarão sendo transmitidas pelas redes sociais, mas o objetivo é aumentar a oportunidade dos fiéis terem acesso à catedral durante a pandemia.
O objetivo da nossa Catedral é de que nesse momento difícil de pandemia os fiéis não fiquem sem a comunhão com Deus. Continuaremos a transmissão da missa pelas redes sociais e também através da rádio. Mas, temos percebido o retorno gradativo dos irmãos e irmãs para a Igreja o que nos motiva abrir um novo horário de celebração, conta.

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Apesar do novo horário, as regras para participar da missa na Catedral seguem rígidas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Uso de máscaras e distanciamento estão entre elas. Confira as exigências:
  • O uso de máscaras continua sendo obrigatório;
  • Há termômetro para aferir a temperatura dos fiéis que participam das celebrações, bem como distribuição de álcool para higienização das mãos antes da comunhão eucarística e durante toda celebração;
  • Os fiéis devem ocupar os espaços reservados com o devido distanciamento. É permitido apenas duas pessoas por banco dentro da Catedral;
  • As restrições sanitárias continuam dentro da Catedral Metropolitana, os fiéis não precisam agendar horário, porém a capacidade foi reduzida. Conforme o preenchimento dos assentos, as portas da Igreja são fechadas;
  • Missas pelas Redes Sociais da Catedral (YouTube e Facebook) aos domingos às 8 horas da manhã.
Quem continua no isolamento social e evitando sair de casa também pode acompanhar as missas pelas redes sociais da Catedral. As transmissões são realizadas pelo YouTube, Facebook e Instagram.

CONFISSÕES

As confissões também estão com horário restrito e por agendamento na Catedral. Os horários disponíveis são às terças e quintas-feiras das 14h às 17h, e na primeira sexta-feira do mês, também das 14h às 17h. Lembrando ser preciso fazer o agendamento na Secretaria Paroquial, pelo telefone (27) 3222-0590.

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