Caso Santa Rita: Sesa emite nota técnica com orientações a hospitais

Diante dos casos de infecção em funcionários do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, no domingo (26), uma nota técnica estabelecendo como devem ser feitas as notificações, quais exames devem ser realizados e as medidas de prevenção e controle a serem adotadas, enquanto o agente causador das infecções ainda é desconhecido.
O documento indica que o surto começou a ser investigado após o aumento de casos de síndrome respiratória aguda identificado no dia 19 de outubro. A Sesa e a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória realizam coletas de amostras biológicas e ambientais para análises laboratoriais no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES), que incluem exames para vírus respiratórios, bactérias, fungos e até sequenciamento genético, com o objetivo de identificar o agente envolvido.
Ainda não há confirmação sobre o que provocou as infecções nem sobre o modo de transmissão. Por isso, a Sesa recomenda que os hospitais adotem precauções máximas, incluindo o uso de máscaras, o isolamento de casos suspeitos e a limitação de visitas e da circulação de pessoas.
A nota técnica estabelece que deve ser considerado caso suspeito qualquer pessoa que tenha tido contato com o Hospital Santa Rita a partir de 20 de setembro e que apresente febre associada a sintomas como dor muscular, dor de cabeça e tosse. Casos que incluam sintomas gripais, como dor de garganta, coriza ou alterações de olfato e paladar, são descartados. As notificações devem ser feitas à Sesa em até 24 horas.
A Secretaria de Estado da Saúde também orienta a coleta de diferentes tipos de amostras — de superfícies, água, sangue, urina e secreções — antes de qualquer limpeza do ambiente ou início de tratamento. O documento ainda detalha protocolos clínicos de atendimento e o uso de antibióticos para casos que apresentem alterações em exames de imagem ou laboratoriais.
Por enquanto, 33 funcionários do Hospital Santa Rita foram diagnosticados com a infecção. Oito deles estão internados — três em Unidade de Terapia Intensiva. Outros 12 acompanhantes de pacientes também apresentaram sintomas semelhantes e seguem em investigação.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, afirmou que as equipes da Sesa estão acompanhando o caso de perto. “São casos ainda suspeitos. Nós ainda não temos certeza se é o mesmo tipo de infecção, se esses pacientes e acompanhantes estiveram no mesmo período e na mesma ala onde essa infecção aconteceu”, disse.
Tyago HoffmanSecretário de Saúde do Espírito Santo
