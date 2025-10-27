Investigação após infecções

Caso Santa Rita: Sesa emite nota técnica com orientações a hospitais

Documento define protocolos de notificação, coleta de amostras e medidas de prevenção enquanto o agente causador das infecções ainda é investigado

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 07:37

Hospital Santa Rita, em Vitória, onde mais de 30 funcionários foram infectados por agente ainda desconhecido Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Diante dos casos de infecção em funcionários do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou, no domingo (26), uma nota técnica estabelecendo como devem ser feitas as notificações, quais exames devem ser realizados e as medidas de prevenção e controle a serem adotadas, enquanto o agente causador das infecções ainda é desconhecido.

O documento indica que o surto começou a ser investigado após o aumento de casos de síndrome respiratória aguda identificado no dia 19 de outubro. A Sesa e a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória realizam coletas de amostras biológicas e ambientais para análises laboratoriais no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES), que incluem exames para vírus respiratórios, bactérias, fungos e até sequenciamento genético, com o objetivo de identificar o agente envolvido.

Ainda não há confirmação sobre o que provocou as infecções nem sobre o modo de transmissão. Por isso, a Sesa recomenda que os hospitais adotem precauções máximas, incluindo o uso de máscaras, o isolamento de casos suspeitos e a limitação de visitas e da circulação de pessoas.

A nota técnica estabelece que deve ser considerado caso suspeito qualquer pessoa que tenha tido contato com o Hospital Santa Rita a partir de 20 de setembro e que apresente febre associada a sintomas como dor muscular, dor de cabeça e tosse. Casos que incluam sintomas gripais, como dor de garganta, coriza ou alterações de olfato e paladar, são descartados. As notificações devem ser feitas à Sesa em até 24 horas.

A Secretaria de Estado da Saúde também orienta a coleta de diferentes tipos de amostras — de superfícies, água, sangue, urina e secreções — antes de qualquer limpeza do ambiente ou início de tratamento. O documento ainda detalha protocolos clínicos de atendimento e o uso de antibióticos para casos que apresentem alterações em exames de imagem ou laboratoriais.

33 casos foram identificados até domingo (26)

Por enquanto, 33 funcionários do Hospital Santa Rita foram diagnosticados com a infecção. Oito deles estão internados — três em Unidade de Terapia Intensiva. Outros 12 acompanhantes de pacientes também apresentaram sintomas semelhantes e seguem em investigação.

O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, afirmou que as equipes da Sesa estão acompanhando o caso de perto. “São casos ainda suspeitos. Nós ainda não temos certeza se é o mesmo tipo de infecção, se esses pacientes e acompanhantes estiveram no mesmo período e na mesma ala onde essa infecção aconteceu”, disse.

Nossas equipes estão reunidas com as equipes do hospital, e diversas medidas de vigilância sanitária estão sendo tomadas para que a gente possa garantir a segurança dos profissionais, dos pacientes e dos acompanhantes. O Santa Rita é um hospital de referência no Espírito Santo para tratamento oncológico. Então, nós temos lá muitos pacientes com o sistema imunológico debilitado, e isso nos preocupa muito Tyago Hoffman Secretário de Saúde do Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta