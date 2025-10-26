Saúde

Caso Santa Rita: sobe para 33 o número de funcionários contaminados

Sesa informou neste domingo (26) que oito colaboradores estão internados, três deles em UTI. Pasta ainda investiga as causas da infecção

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 19:19

Hospital Santa Rita, em Vitória, onde mais de 30 funcionários foram infectados por agente ainda desconhecido Crédito: TV Gazeta/ Reprodução

Subiu para 33 o número de funcionários contaminados do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. Os números mais recentes foram divulgados na noite deste domingo (26) pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), que ainda investiga as causas da infecção. Segundo o órgão, oito colaboradores estão internados, sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda conforme a Sesa, além desses funcionários, 12 pessoas — acompanhantes de pacientes — apresentaram sintomas semelhantes aos relatados pelos profissionais do hospital nesta semana. A secretaria informou que já iniciou a investigação, com coleta de amostras biológicas enviadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES).

Essas 12 pessoas estão internadas em diferentes unidades hospitalares, sendo duas em UTI, mas ainda não há comprovação de vínculo epidemiológico entre os casos.

De acordo com a Sesa, será necessário identificar, por meio de uma investigação social, se essas pessoas estiveram no mesmo setor do Hospital Santa Rita de Cássia e no mesmo período em que surgiram as infecções entre os funcionários.

De acordo com a última atualização da Sesa, portanto, o quadro é o seguinte:



FUNCIONÁRIOS CONTAMINADOS: 33

Precisaram ser internados: 14



Seguem internados em UTI: 3

Seguem internados em enfermaria: 5







12 ACOMPANHANTES EM INVESTIGAÇÃO

I nternados em UTI: 2

nternados em UTI: 2 Internados em enfermaria: 10

'Hospital é seguro', afirma secretário

O secretário estadual de Saúde do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, reforçou neste domingo (26) que o Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória — referência no tratamento de câncer — está seguro para pacientes e profissionais. A declaração foi feita pelas redes sociais, pouco antes do anúncio de mais casos entre funcionários.

Em um vídeo publicado no Instagram, Hoffmann fez um apelo para que os pacientes em tratamento contra o câncer não interrompam o atendimento na unidade. A contaminação teve início na ala oncológica. Até o momento, no entanto, não existe nenhum caso de paciente infectado.

Entenda o caso

A direção do Hospital Santa Rita, em Vitória, informou que os casos de contaminação começaram a ser relatados pelos funcionários da área do setor oncológico no dia 19 de outubro, com sintomas parecidos aos de uma pneumonia. Desde então, a unidade, que é referência no tratamento de câncer no Espírito Santo, isolou todos os colaboradores infectados, realizou um processo de higienização e transferiu os pacientes imunodeprimidos para outra ala.

As autoridades de saúde ainda apuram a origem da infecção, que pode ser causada por bactéria ou fungo, e busca as causas prováveis, como falhas em sistemas de água ou ar-condicionado. Amostras foram coletadas e exames são realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES) para identificar as causas. A expectativa é de que os resultados saiam até o fim da próxima semana.

Algumas unidades de saúde como Unimed Vitória e Vitória Apart também implementaram novos protocolos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as áreas assistenciais e monitoramento de profissionais que estiveram no hospital.

